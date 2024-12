Daniel Cormier teve uma vaga na jaula para o UFC 310 e, aparentemente, informações privilegiadas sobre o co-evento principal.

De acordo com Cormier, que estava trabalhando na mesa de comentários do evento de sábado do UFC na T-Mobile Arena em Las Vegas, Rakhmonov poderia estar longe de 100 por cento antes de um confronto crucial dos meio-médios com Ian Machado Garry. Rakhmonov derrotou Garry por decisão unânime, mas Garry deu ao lutador invicto o teste mais difícil de sua carreira até então.

Em um vídeo de reação do UFC 310, Cormier afirma que foi informado de que Rakhmonov estava competindo com uma grave lesão no joelho.

“Se eu sou Belal Muhammad, estou realmente feliz assistindo essa luta esta noite porque Shavkat Rakhmonov não se parecia com ele mesmo, embora eu tenha aprendido depois que ele estava lesionado”, disse Cormier. “Acho que ele pode ter rompido o ligamento colateral medial antes da luta. É verdade que com um ligamento rompido no joelho você não vai parecer o assassino que parecia nas lutas anteriores.”

Mike Heck, do MMA Fighting, entrou em contato com o empresário de Rakhmonov para comentar.

Cormier mencionou Muhammad porque o campeão dos meio-médios estava originalmente programado para se defender contra Rakhmonov na luta principal de sábado, antes de ser forçado a se retirar devido a uma infecção óssea no pé. Após a vitória de Rakhmonov, ele chamou Muhammad para entrar na jaula e os dois travaram um confronto respeitoso.

Se houver alguma verdade na afirmação de Cormier, isso ajudaria a explicar por que Rakhmonov foi incapaz de se afirmar em sua luta livre como fez contra vários de seus oponentes anteriores. Garry mostrou excelente defesa de quedas durante toda a luta e se recusou a deixar Rakhmonov empurrá-lo contra a cerca. No quinto round, Garry levou a melhor sobre Rakhmonov no chão e ameaçou com um mata-leão.

No entanto, Rakhmonov fez o suficiente para obter pontuações de 48-47 em todas as categorias.

“Foi uma boa luta”, disse Cormier. “Aconteceu tarde. Machado Garry vai olhar para trás e ficar muito desapontado com a maneira como administrou os Rounds 1 e 2 porque nos Rounds 1 e 2 não aconteceu muita coisa, mas as poucas coisas que aconteceram foram suficientes para dar a Shavkat esses rounds. Shavkat fez um trabalho melhor no Round 4 conseguindo quedas, mas no Round 5 Machado Garry pressionou, o fez trabalhar, e quase finalizou. Isso foi emocionante.

“Quando você encontra caras que se conhecem muito bem, existe o perigo de a luta se transformar em algo que você já espera se conhece artes marciais mistas, onde é quase como uma partida de xadrez e não é tão divertido. Isso é o que conseguimos com esses dois esta noite.”