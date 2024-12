Demetrious Johnson responde à chamada de Alexandre Pantoja no UFC 310: ‘O campeão não vai voltar’

Demetrious Johnson não está planejando um retorno.

Essa é a mensagem que o ex-campeão peso mosca do UFC passou após ser criticado por Alexandre Pantjoa após a vitória sobre Kai Asakura na noite de sábado. A vitória serviu como a terceira defesa consecutiva de título de Pantoja, mas com vitórias sobre a maioria dos lutadores que ocupam posições próximas ao topo do ranking do UFC, ele não tem muitos desafios pela frente.

Então Pantoja voltou sua atenção para Johnson dizendo “Eu sou o GOAT aqui. Se você quiser provar que é o GOAT, volte”, mas agora “Mighty Mouse” respondeu com um enfático agradecimento, mas não, obrigado.

“Minha bunda negra não vai sair da aposentadoria”, disse Johnson em seu canal no YouTube. “Por que eu faria isso? A conta bancária está bem e bem. 38 anos, 11 defesas de título consecutivas. O campeão não vai voltar.”

Johnson se aposentou em setembro, depois de se dar mais de um ano para tomar essa decisão, caso decidisse que queria lutar novamente. Quando esse limite de tempo autoimposto expirou, Johnson sabia que estava pronto para pendurar as luvas e chamar isso de carreira.

Ele já zombou do ex-adversário Adriano Moraes prevendo que eventualmente retornaria à ação e Johnson não mudou de ideia só porque Pantoja o convocou.

“Gente, estou aposentado. Não tenho mais interesse em lutar”, disse Johnson. “Estou muito feliz por Alex Pantoja. Estou feliz que ele tenha conseguido sua terceira defesa de título. Estou tão feliz por ele. Sempre achei que ele era um atleta incrível. Ele é o maior peso mosca do mundo atualmente. Acho que os maiores pesos mosca do mundo atualmente estão todos no American Top Team. Você tem Alex Pantoja, Adriano Moraes e também Kyoji Horiguchi. Esses três caras são provavelmente os melhores atletas do mundo.

“Não sou mais o melhor peso mosca do mundo. Minha bunda negra está aposentada e estou felizmente aposentado. Não vou ser o filho da puta do José Aldo. Não serei nenhum filho da puta do Donald Cerrone voltando para lutar. Não faz sentido voltar para lutar. O que vou provar quando voltar para a porra da luta?”

Johnson revelou que já lhe foi oferecido um grande pagamento para voltar a lutar, mas mesmo isso não o motivou a planejar um retorno à ação.

“Você sabe qual é a beleza da posição em que estou?” Johnson disse. “Me ofereceram US$ 2 milhões de dólares para vir e fazer uma luta. Uma briga e o que vocês acham que eu disse? Eu disse não. Eu disse absolutamente não. Não foi com o UFC. Não foi contra Alex Pantoja. Não vou contar com quem foi, mas me ofereceram US$ 2 milhões para lutar e chega um momento na carreira de um atleta em que você senta e pensa: por que estou lutando? É ser o melhor do mundo? Merda, fui o melhor do mundo durante seis anos. Não só na América, mas também no Japão e subi de divisão. Fui para 135 em vez de 125.

“Aí você fica parado quando tomei aquela decisão de ‘não me importo mais de lutar’, me dei um ano inteiro para ver se vou sentir falta. [To see] se for minha identidade e eu não perdi.”

Em vez de ganhar mais a vida com socos, Johnson prefere que sua nova ocupação proporcione à sua família um próspero canal no YouTube e outros negócios fora das lutas.

Ele acredita que essa é sua nova medida de sucesso, em vez de responder constantemente aos desafios do próximo cara na fila que tenta usurpar seu trono.

“O que eu achava que era mais durão do que ser o melhor lutador do mundo, acho que é mais durão construir um império”, disse Johnson. “Se você é um atleta e está vencendo e contando com o dinheiro que ganha com as vitórias, depois de perder aquela luta, metade do seu salário acaba. Quando qualquer campeão perde, metade do seu salário acaba. Simplesmente foi assim.

“A coisa mais linda que me fez querer me aposentar é que não quero depender do meu corpo ou de ser o melhor do mundo para pagar minhas contas, investir e construir meu império.”