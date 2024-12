Merab Dvalishvili ganhou todos os tipos de manchetes no fim de semana passado, mas foi seu companheiro de equipe Dennis Buzukja quem foi filmado fazendo exercícios físicos com um torcedor.

Buzukja e Dvalishvili estiveram presentes no UFC 310, em Las Vegas, para encurralar Aljamain Sterling, que perdeu por decisão unânime para Movsar Evloev no sábado. Enquanto o time caminhava para a retaguarda, eclodiu uma altercação entre um torcedor e Dvalishvili, e Buzukja acabou trocando socos com o torcedor. Mais tarde, Dvalishvili compartilhou um vídeo alegando que o homem em questão era associado de Umar Nurmagomedov, que desafia Dvalishvili pelo título dos galos no UFC 311, em 18 de janeiro.

Em Sterling O Podcast de Scraps SemanaisSterling e Buzukja compartilharam suas lembranças do incidente.

“Aparentemente, esse cara é um representante do Cazaquistão e amigo de alguns dos [Dagestani] meninos e isso foi muito interessante”, disse Sterling. “Acho que ele estava provocando Merab no caminho para a arena e depois na saída também. Ele colocou a mão no ombro de Merab para chamar sua atenção e tudo mais, disse o que quer que dissesse, não sei. Mas parece que ele provocou toda a merda.”

No vídeo que circulou pela primeira vez nas redes sociais, Dvalishvili só é visto sendo afastado pelos seguranças e não está claro o que aconteceu antes disso. O vídeo que Dvalishvili compartilhou mais tarde parecia mostrar o torcedor agarrando primeiro o braço de Dvalishvili.

Segundo Buzukja, o torcedor realmente os antagonizou durante a paralisação e depois abriu caminho no meio da multidão para enfrentar novamente o time na saída do octógono.

“Não sei se ele tocou em Merab quando estávamos entrando, mas de alguma forma ele chamou a atenção de Merab e então Merab bateu em seu ombro e apenas mostrou o dedo para ele e então o cara devolveu o dedo ou algo assim, ele ficou todo nervoso”, disse Buzukja.

“Então, quando a luta terminou e estávamos voltando para o outro lado, esse maldito cara se deparou com toda a multidão e depois foi e, você viu o vídeo, ele agarrou o braço de Merab e disse algo para ele. , Acho que russo ou o que quer que ele tenha dito, e Merab começou a enlouquecer. Então tivemos uma pequena altercação física, mas foi só isso. Então, espero que nenhuma acusação seja feita e sigamos em frente.”

Essa “pequena altercação física” envolveu Buzukja e o torcedor dando socos certeiros um no outro antes da intervenção da segurança. Não é algo que Buzukja planejou, e ele está aliviado por não ter ido além disso.

“Eu fui e me aproximei dele e simplesmente abaixei sua mão, eu estava tentando acalmar e dizer a ele: ‘Ei, acalme-se, mano. Relaxe’”, disse Buzukja. “Merab estava indo embora, eu só queria dizer para ele relaxar, ter um pouco de respeito. Então ele me acertou primeiro, na verdade, ele me acertou com um belo gancho de esquerda e então foi apenas instinto rebater. Então a segurança entrou, mas parte de mim disse: ‘Devo largar o balde, pular e começar a balançar?’ Apenas fique cheio, degenerado, mas estou feliz que não tenha acontecido dessa forma.”

Ainda não se sabe se algum dos lutadores envolvidos receberá alguma repreensão ou penalidade do UFC ou da Comissão Atlética do Estado de Nevada. Sterling é um ex-campeão peso galo do UFC e atualmente compete na categoria até 145 libras, enquanto Buzukja ainda é relativamente novo na promoção, tendo feito 1-3 desde sua estreia em 2023.

Todo o incidente deixou Sterling confuso. Se for verdade que o torcedor era associado do time de Nurmagomedov, Sterling acha que seu comportamento está em desacordo com o código estóico e respeitoso que eles supostamente defendem.

“O que acontece é que ele é amigo desses caras e eles são muito respeitados”, disse Sterling. “Por que vocês fazem seus caras serem idiotas? Tipo, na América, dizemos filhos da puta, certo? Eles não gostam quando os chamamos de filhos da puta porque é o termo literal como se você fodesse sua mãe ou algo assim. Mas você está sendo um filho da puta ao fazer isso.

“O que você está fazendo? Você está sendo um completo idiota. Você colhe o que planta. Por que você está fazendo isso? Não sei, é estranho.”