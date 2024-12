Destaques completos do vídeo da luta de Shavkat Rakhmonov x Ian Machado Garry

Assista Shavkat Rakhmonov x Ian Machado Garry destaques completos do vídeo da luta do confronto co-evento principal do UFC 310 na noite de sábado, cortesia de vários meios de comunicação.

Rodada 1

O árbitro Marc Goddard supervisiona o co-evento principal. Cinco rodadas para esta, apertem os cintos, pessoal.

Comece provisoriamente aqui, compreensivelmente. Garry bloqueia um soco e então tem que lidar com a primeira tentativa de queda de Rakhmonov. Eles estão lutando com força contra a jaula. Rakhmonov lutando pelos underhooks, Garry defendendo bem até agora. Rakhmonov tenta levantar Garry, depois faz uma viagem, não vai.

Fora da cerca, Rakhmonov faz outra viagem e Garry novamente a bloqueia. Equilíbrio incrível de Garry lá. Rakhmonov fica em cima dele, ele está segurando aquela chave de corpo, Garry tem que se soltar.

Garry está em um body lock agora, mas Rakhmonov rapidamente recupera um underhook e eles estão de volta contra a cerca. Luta de agarramento cansativa até agora, tanques de gasolina definitivamente sendo testados aqui e ainda falta muita luta.

De volta ao centro da jaula, Rakhmonov acerta uma forte direita. O melhor soco até agora e que deve lhe render o round facilmente.

MMA Fighting marca o round 10-9, Rakhmonov.

2ª rodada

Golpe de alcance mais cuidadoso para começar este, Garry utilizando bem seu jab. Belo direto de Rakhmonov. Nenhum dos dois quer se comprometer aqui.

Chute baixo de Garry acerta a canela de Rakhmonov. Avançando para a esquerda de Rakhmonov, olha para o queixo de Garry. Eles amarram-se contra a cerca. Garry dá uma joelhada alta antes que Rakhmonov o force de volta para a cerca.

Rakhmonov quer arrancar Garry da cerca, mas a defesa de queda de Garry se sustenta. Ele está lutando contra o bloqueio corporal de Rakhmonov.

Eles se separam e Garry tenta um soco giratório, mas não acerta. Ainda resta aquilo de Rakhmonov. Realmente não há muito para marcar lá.

MMA Fighting marca o round 10-9, Rakhmonov. No geral, 20-18 Rakhmonov.

Rodada 3

Belo chute alto de Garry, mas Rakhmonov levantou a mão. Há um chute no corpo para Garry. Rakhmonov com pouco ataque durante os primeiros 90 segundos aqui. Garry o pega com um soco. Golpe no corpo de Rakhmonov.

Garry para o body lock, Rakhmonov ali mesmo com ele enquanto eles voltam para uma batalha decisiva em cima do muro. Cenas difíceis aqui, já que ambos os lutadores estão se esforçando, mas nenhum deles pode fazer muito sentido. Goddard pede que eles trabalhem. Pouco depois, há uma redefinição. Falta pouco mais de um minuto.

Aquele chute alto para Garry está próximo novamente, mas sem charuto. Mesmo assim, Rakhmonov não fez quase nada nesta rodada na trocação. Aquele chute baixo de Garry está causando alguns problemas a Rakhmonov. Chute giratório de Rakhmonov. Ele foge bem antes do round terminar.

MMA Fighting marca o round 10-9, Garry. No geral, 29-28 Rakhmonov.

Rodada 4

Entre os rounds, Garry ganhou um novo short depois que um rasgo se abriu na parte traseira dos anteriores (ele estava de cueca, friozinho). Essa é a primeira vez.

Garry mantendo Rakhmonov ao alcance agora, ele pode ter descoberto alguma coisa. Seu jab e chute baixo estão marcando. Há um soco de Garry bem no queixo. Rakhmonov tenta derrubar e eles voltam para a cerca. Esta não foi a incompatibilidade no combate que alguns previram.

No momento em que digito isso, Rakhmonov desce com uma velocidade incrível e finalmente tem Garry nas costas. Falta mais de meia rodada.

Garry buscando um triângulo corporal por baixo, ele está se concentrando estritamente em impedir que Rakhmonov avance, mas se dando poucas opções ofensivas. Martelos de Rakhmonov. Scramble por Garry, Rakhmonov vai pegá-lo pelas costas, Garry se livra dele. Diversão!

Rakhmonov direto para o body lock, ele tem um ângulo por trás. Garry colocando seu peso contra a cerca para evitar uma queda. Eles estão de volta ao alcance do ataque faltando menos de um minuto para o fim.

A queda oportuna de Rakhmonov derruba Garry novamente. Há uma breve tentativa de guilhotina de Garry, mas Rakhmonov escorrega facilmente. Garry quer atacar por baixo, mas Rakhmonov acerta alguns golpes com calma. Garry não está apenas deitado, ele está se arriscando.

MMA Fighting marca o round 10-9, Rakhmonov. No geral, 39-37 Rakhmonov.

Rodada 5

Contador de Rakhmonov abre a rodada. Ele se aventura com um chute circular, mas não há muito por trás disso. Rakhmonov chuta para a queda, ele se segura naquela perna e Garry contra-ataca lindamente para controlar as costas. Essa foi uma troca selvagem.

Os ganchos não entraram e Rakhmonov defende com calma. Garry muda para um triângulo corporal e o trava. Rakhmonov lutando com as mãos. Garry agressivo, ele ataca com um mata-leão. Rakhmonov mantendo o queixo contraído. Se esse braço ficar embaixo, isso acabou. Rakhmonov não cede.

Há uma confusão e Rakhmonov está no topo. Ele não está fazendo muito, mas está na primeira posição. Recuperação impressionante depois que Garry o colocou em sérios apuros.

Faltando menos de um minuto, eles estão de pé e de volta à cerca. Backfist de Garry fecha tudo. Não foi um agrado ao público o tempo todo, mas uma luta sólida entre dois dos melhores da categoria.

MMA Fighting marca o round 10-9, Garry. No geral, 48-47 Rakhmonov.