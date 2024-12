Dibu Martínez, na equipe do ano da IFFHS

Emiliano Martínez termina 2024 como o melhor goleiro do mundo, reconhecido mundialmente: agora foi a vez do Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), lporque ele escolheu em seu time ideal do ano.

O goleiro argentino voltou a estar entre os melhores jogadores de futebol do planeta em 2024. PA

O goleiro, bicampeão americano pela Seleção Argentina, é o único albiceleste do XI ideal, no qual há maioria de campeões da Eurocopa espanhola e há apenas mais um futebolista sul-americano.

O sorteio vem do recebimento o prêmio Yashin, da France Football, incluindo O melhor da FIFAambos pelo segundo ano consecutivo. Assim como integrou o FIFPRO Mundial 11.

Espanha, a grande vencedora da IFFHS

Assim como Luis de la Fuente venceu Lionel Scaloni como técnico do ano da seleção nacional, três espanhóis compõem o time ideal da IFFHS: Daniel Carvajal, Rodri, também vencedor da Bola de Ouro, e Lamine Yamal.

Enquanto isso, o outro futebolista sul-americano presente no XI é Vinícius Júnior a grande figura do Real Madrid, vencedor da última UEFA Champions League.

Esta é a equipe ideal de 2024 para a IFFHS

– Arqueiro:

Emiliano Martínez – Argentina

– Defensores:

Dani CARVAJAL – Espanha

Ruben DIAS – Portugal

Antonio RUDIGER – Alemanha

Alphonso DAVIES – Canadá

– Meio-campistas:

RODRI – Espanha

Jude BELLINGHAM – Inglaterra

Toni KROOS – Alemanha

– Atacantes:

Lamine YAMAL – Espanha

Erling HAALAND – Noruega

VINICIUS Jr – Brasil