Diego Latorre lembra como foi um herói ‘infiltrado’ vs. América

O atacante argentino deixou sua marca na passagem pela Máquina ao selar a última vitória na Liguilla sobre os Águilas

CIDADE DO MÉXICO – A última vez Cruz Azul vitória para América em Liga foi no Semifinais do Inverno de 1999 golpe Diego Latorre como herói da gravata. O argentino, encarregado de fazer o segundo gol pelo 2 a 1 final no total, ele lembra aquela tarde no Estádio Azteca como uma das melhores de sua carreira porque, além dos torcedores gritando seu nome, o jogador recebeu duas injeções para se infiltrar nas áreas lesionadas e poder jogar essa chave antes do Águiasem que ele marcou o “objetivo dos sonhos“.

Diego Latorre Ele foi apenas um torneio nas fileiras de Cruz Azul. A adaptação às alturas da Cidade do México o levou a viver um semestre repleto de lesões que o impediram de ter regularidade, perdeu até o Quartas de final contra Necaxa por uma luxação do cotovelo.

“Tive muitas lesões que complicaram um pouco o meu dia a dia. Começou com algumas lágrimas, acho que a altitude, a adaptação à altitude da Cidade do México criou dificuldades para mim nessa adaptação porque nunca tive nenhuma lesão. , alguns ferimentos, mas bem, eles estavam acorrentados”, lembra ele Diego Latorreque atualmente é analista da ESPNArgentina.

Diego Latorre marcou o gol com que o Cruz Azul eliminou o América pela última vez nas semifinais. Imagens Getty

“Prestes a começar o LigaEm primeira instância final, vamos contra o Necaxa e tirei o cotovelo num salto no treino porque quero apoiar com um companheiro, quando caí tive uma distensão no cotovelo e isso me impediu de jogar, “, lembrou ele.

Diego Latorrede ser infiltrado a marcar o “gol dos sonhos”

A lesão no cotovelo o impediu de Diego Latorre jogar a primeira mão Semifinais contra América que foi realizado no então chamado Estádio Azul. Após ficar 0 a 0 no primeiro duelo, Luis Fernando Tena o convoca para utilizá-lo caso Cruz Azul estava contra as cordas e foi assim. La Maquina perdeu Mauro Camoranesi por expulsão aos 23′, mas saiu na frente com gol de Francisco Palencia aos 39′, mas Bráulio Luna empatou aos 43′.

Com 1 a 1, placar que favoreceu América devido à sua posição na tabela, Diego Latorre foi infiltrado. O argentino recebeu duas injeções anestésicas, uma no cotovelo e outra na perna, para poder jogar naquela tarde no Estádio Azteca, que gritava o nome do sul-americano.

“Todos os astecas me perguntavam, o povo da Cruz Azul Ele estava me perguntando e eu estava limitado, muito limitado pela lesão, eu sabia que poderia jogar alguns minutos, não mais 20, 30 minutos, que era quanto tempo durava o efeito da anestesia, então as pessoas me perguntaram, o jogo estava complicado”, disse ele.

Diego Latorre Entrou em campo aos 59′ pelo Guadalupe Castañeda. Apenas 10 minutos depois, aos 69′, o argentino marcou o gol da última vez que disputou Cruz Azul eliminado América em um Ligaum objetivo que o agora analista descreve como o objetivo dos sonhos.

“Omar Rodríguez chuta para o centro e eu faço um movimento na área como se fosse me desmarcar dentro da área e a bola caiu na minha cabeça. [Adolfo] Rios, o arqueiro América e ele trocou o stick de cabeça para fazer 2 a 1″, narra seu gol Diego Latorre.

“Épico porque eu não estava lá para jogar, as pessoas me perguntaram, gritaram meu nome no meio do jogo e eu simplesmente fiz o gol. Esse gol foi muito significativo para os torcedores do Cruz Azul e mais nem menos do que contra ele América no Estádio Azteca em um Semifinalentão juntei todos os condimentos para fazer um objetivo de sonho por mim e certamente lembrado pelo povo de Cruz Azul“.

Diego Latorre você quer que o domínio termine América sobre Cruz Azul

Diego Latorreele herói da última vez Cruz Azul eliminado América em Ligagoste dos fãs do Máquinaentão ele quer que acabem os 25 anos de domínio do Azulcrema na fase de eliminação direta no futebol mexicano.

“Sempre terei um sentimento especial pelas pessoas de Cruz Azulpelo público de Cruz Azulpelo que vivi e eles foram muito gentis comigo. “Eles me receberam muito bem e eu devolvi a eles, mas acho que eles foram extremamente bons comigo e espero que sejam sempre felizes”.