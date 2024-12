Diego Lopes está pronto para ajudar o peso pena a seguir em frente.

No fim de semana, Ilia Topuria brincou que está pensando em abandonar o título dos penas do UFC para subir para 155 libras. Diante da defesa do cinturão do campeão peso leve Islam Makhachev em janeiro contra Arman Tsarukyan, “El Matador” sugeriu uma possível luta com Charles Oliveira em algum momento da primavera, e se Topuria seguir em frente, Lopes está pronto para preencher a nova vaga no topo da divisão, convocando uma luta com o ex-campeão e suposto candidato ao número 1, Alexander Volkanovski.

“Alexander Volkanovski, se Ilia [is] indo para 155, vamos nos encontrar no octógono. Você pode escolher a data e o local.

Reinando na categoria de peso até 145 libras por quase cinco anos, Volkanovski perdeu o título para Topuria em março. Desde então, “The Great” aguarda a oportunidade de revanche contra Topuria, que em vez disso defendeu Max Holloway no UFC 308. Agora, Volkanovski parece ser o próximo na fila contra Topuria, mas se o campeão desocupar, ele também o faria. faz sentido preencher uma luta pelo título vago.

Lopes, por sua vez, ganhou destaque nos últimos dois anos com uma série de atuações sensacionais. Atualmente com uma seqüência de cinco vitórias consecutivas, Lopes atuou como lutador reserva na luta pelo título do UFC 308 entre Topuria e Holloway.