Dois cidadãos iranianos acusados ​​de conexão com ataque de drone que matou três soldados dos EUA na Jordânia

Dois cidadãos iranianos enfrentam acusações federais relacionadas a um ataque de drone que matou três soldados do Exército dos EUA e feriu dezenas de outros na Jordânia no início deste ano, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA na segunda-feira.

Os homens, Mahdi Mohammad Sadeghi, de 42 anos, e Mohammad Abedini, de 38, são acusados ​​de conspirar para exportar equipamentos eletrônicos dos Estados Unidos para o Irã. Sadeghi, que tem dupla cidadania norte-americana e iraniana, mora em Massachusetts e compareceu pela primeira vez ao tribunal na segunda-feira.

Abedini também é acusado de fornecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, e foi preso na segunda-feira em Itália.

A CNN entrou em contato com os advogados de Sadeghi para comentar. Não ficou imediatamente claro se Abedini tem advogado.

De acordo com um comunicado de imprensa do DOJ, os dois homens trabalharam para escapar às sanções dos EUA, enviando tecnologia dos EUA do fabricante de microeletrónica com sede em Massachusetts, para o qual Sadeghi trabalha, para a empresa iraniana de Abedini, que fabrica módulos de navegação utilizados no programa militar de drones do IRGC.

Três soldados do Exército dos EUA foram mortos e mais de 30 militares ficaram feridos em um ataque de drone a um pequeno posto avançado dos EUA na Jordânia em janeiro, disseram autoridades dos EUA à CNN, a primeira vez que tropas dos EUA foram mortas por fogo inimigo no Oriente Médio desde o início da guerra de Gaza. O Irã negou qualquer envolvimento no ataque ao posto avançado, a Torre 22.

Uma análise do FBI ao drone, recuperado no local do ataque, constatou que ele utilizava um sistema de navegação fabricado pela empresa de Abedini, segundo o comunicado.

A CNN informou que o drone inimigo seguiu um drone americano diferente ao se aproximar do posto militar dos EUA ao longo da fronteira com a Síria, embora não tenha ficado imediatamente claro se o drone inimigo seguiu intencionalmente o americano ou se foi uma coincidência.

