Dois pênaltis não marcados e as histórias de eliminação do Pumas

O Pumas ficou de fora do Apertura 2024 em meio a polêmica devido a duas ações não sancionadas pelo árbitro Marco Ortiz como penalidade máxima.

Monterrei venceu por 3 a 5 contra o Pumas no jogo de volta do quartas de final do Abertura 2024 e isso foi o suficiente para avançar às semifinais do torneio em que ainda está vivo para buscar o título com um placar geral de 3-6.

Um erro de Nathan Silva e mais uma nota de Lucas Ocampos Eles condenaram os gatos do jogo. Além disso, houve muita controvérsia sobre a forma como o assobiador Marco Antonio Ortiz Nava liderou as ações no Estádio Olímpico Universitário.

A seguir, deixamos para você o histórias que deixou o Pumas contra Monterrey.

Marco Ortiz foi apontado por não marcar dois pênaltis para o Pumas nas quartas de final. Imago7

Dois pênaltis não marcados contra o Pumas

A arbitragem de Marco Antonio Ortiz Nava deixou muitas dúvidas porque Felipe Ramos Rizo, analista da ESPN e ex-assobiador, considerou que não marcou dois criminal a favor do Pumas quem poderia mudar o rumo do jogo.

“Eles seguram Guillermo Martínez com os dois braços, isso é mais penal do que aquele que sancionaram em Monterrei”, disse ele em primeira instância. “Segundo penal a favor de Pumas não sancionado. Isto acontece quando o presidente da comissão anunciou no grupo de arbitragem que ‘Gato’ Ortiz está fora da final e para repetir ao NOSSO (Santander) ida e volta”, acrescentou.

O erro de Nathan Silva

O primeiro gol de Listrado Ela veio precedida por um erro do zagueiro brasileiro. Nathan Silva Recebeu passe de Pablo Bennevendo, que não conseguiu controlar e, desesperado, passou para Julio González.

Porém, o passe em direção ao goleiro felino foi muito ruim e ficou aquém, o que fez com que Germán Berterame ficasse sozinho na área e finalizasse em boa forma para abrir o placar e assim ampliar a vantagem no placar geral.

Gol de Lucas Ocampos

O jogador argentino marcou o segundo gol do Monterrei na Cidade Universitária, mas a polêmica existiu porque o meio-campista sofreu redução da suspensão imposta pela Comissão Disciplinar após ser expulso na 17ª rodada da fase regular.

Ocampos pesou no placar com um placar. Imago7

Ocampos causou um surto de raiva no último encontro e foi suspenso por dois jogos, mas Listrado Ele recorreu da decisão e no final sua punição foi reduzida, permitindo-lhe jogar a segunda mão por dúvidas sobre as decisões da Comissão Disciplinar.

Lesão de Ignácio Pussetto

O argentino entrou como reserva aos 60 minutos e reforçou o ataque Pumas. Sua entrada beneficiou seu time, já que Pussetto marcou um gol, o segundo do dia, que significou um empate para seu time e deixou os gatos a um ponto da classificação.

Apesar de tudo, a má notícia veio aos 70 minutos, quando Pussetto tentou cruzamento recente na área, mas ao cair sofreu uma grave lesão no cotovelo. A assistência médica chegou imediatamente e embora ele tenha saído de pé, tiveram que pedir o troco.