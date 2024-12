Donald Trump pede à Suprema Corte que adie a próxima proibição do TikTok

Donald Trump está instando a Suprema Corte a suspender a proibição do TikTok.

Nos documentos, Trump diz que deseja “a oportunidade de buscar uma resolução política das questões em questão no caso”.

Trump diz que é um negociador consumado, com a experiência necessária para resolver o problema… e diz que tem “o mandato eleitoral e a vontade política para negociar uma resolução para salvar a plataforma, ao mesmo tempo que aborda as preocupações de segurança nacional”.

TMZ. com

Claro, Trump adora usar as mídias sociais – ele costumava ser superativo no Twitter antes de iniciar sua própria plataforma Truth Social – e tem quase 15 milhões de seguidores no TikTok. O documento afirma que Trump “é um dos usuários de mídia social mais poderosos, prolíficos e influentes da história”.