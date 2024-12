Donald Trump recebe recepção real em Notre Dame, aperto de mão com o príncipe William

As relações EUA-Reino Unido ficaram um pouco mais fortes com um aperto de mão, como Donald Trump saudações Príncipe Guilherme na reabertura cerimonial da Catedral de Notre Dame em Paris.

Trump foi visto percorrendo a linha dos líderes mundiais, eventualmente alcançando o príncipe William, colocando a mão no ombro da realeza enquanto eles trocavam um aperto de mão e uma conversa rápida no sábado.

A última vez que Trump e o Príncipe William se encontraram foi em 2019, quando Trump estava no cargo.

Desta vez, o rápido aperto de mão não foi tudo, já que William também teve uma reunião com o presidente eleito após a cerimônia para discutir a importância do “relacionamento especial” entre os EUA e o Reino Unido, de acordo com o Palácio de Kensington.