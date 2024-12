Dorit Kemsley fala sobre PK, planos de Natal e Kyle e Mauricio

Reproduzir conteúdo de vídeo



Dorit Kemsley está enfeitando os corredores e espalhando o drama – contando como este Natal será diferente enquanto traça alguns paralelos festivos com seu inimigo Kyle Richards‘ situação de férias.

Conversamos com Dorit no LAX, onde ela divulgou uma atualização pessoal – ela ainda está debatendo se o marido distante PC vai conseguir um convite neste Natal… porque, no final das contas, o que importa é tornar as férias dos pequenos mágicas.

Confira o clipe porque Dorit se aprofunda no complicado ato de equilíbrio de manter as coisas alegres para as crianças.

Claro, tivemos que perguntar sobre aqueles fotos virais de Maurício Umansky travando lábios com modelo IG Cláudia K..

Embora as coisas estejam geladas entre ela e Kyle, Dorit admite que se a situação mudasse e ela visse PK beijando alguém novo, definitivamente não seria nada bom.