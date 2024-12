Dricus du Plessis está de olho em Khamzat Chimaev, mesmo que ele já esteja pronto para enfrentar outro rival.

No último sábado, o UFC anunciou que du Plessis (22-2) deve defender o título dos médios contra Sean Strickland (29-6) na luta principal do UFC 312, que acontece na Qudos Bank Arena, em Sydney, Austrália. em 8 de fevereiro. É o segundo encontro entre os dois, depois que du Plessis venceu Strickland por decisão dividida em fevereiro passado, no UFC 297, para conquistar o cinturão.

Na terça-feira, du Plessis recorreu às redes sociais para explicar por que está revanchendo Strickland em vez do invicto Chimaev (atualmente número 2 com 185 libras no MMA Fighting Global Rankings e número 14 no ranking Pound-for-Pound).

Só para esclarecer preferi a luta Khamzat mas a revanche é uma luta mais desejada antes de Khamzat x Withaker. Não estou insatisfeito com a decisão do UFC, como eu disse, vou lutar contra o homem que os fãs acham que é o próximo melhor cara que lhe foi prometido a luta, então é Strickland. – Dricus Du Plessis (@dricusduplessis) 10 de dezembro de 2024

“Só para esclarecer eu preferia a luta de Khamzat, mas o [Strickland] A revanche é a luta mais desejada antes de Khamzat x Whittaker”, escreveu du Plessis. “Não estou insatisfeito com a decisão do UFC, como eu disse, vou lutar contra o homem que os fãs acham que é o próximo melhor cara que lhe foi prometido a luta, então é Strickland.”

Embora du Plessis e Strickland tenham lutado até uma decisão acirrada em seu primeiro encontro, uma revanche imediata não foi agendada. Du Plessis defendeu com sucesso seu título contra Israel Adesanya no UFC 305, enquanto Strickland manteve seu lugar na linha de desafiantes com uma vitória sobre Paulo Costa no UFC 302. Após essas vitórias, o CEO do UFC, Dana White, disse aos repórteres que a promoção foi planejando igualar du Plessis e Strickland novamente.

Chimaev aparentemente alterou esses planos com uma impressionante finalização no primeiro round sobre o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 308, em outubro. O desempenho dominante deixou fãs e lutadores entusiasmados, com alguns pedindo que Chimaev ganhasse a próxima chance pelo título dos médios.

Ainda não se sabe se Chimaev enfrentará o vencedor da luta principal do UFC 312, ou se tentará lutar novamente para consolidar sua posição de desafiante número 1.

Du Plessis tuitou sobre a revanche de Strickland logo após seu anúncio, declarando: “Desta vez eles não vão chamar de roubo, vão chamar de tentativa de homicídio”.