Jan Blachowicz está de volta.

O ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC compete pela primeira vez desde julho de 2023, quando enfrenta Carlos Ulberg no UFC Londres, no dia 22 de março, na O2 Arena. Blachowicz x Ulberg foi anunciado oficialmente na terça-feira.

Quando Blachowicz (29-10-1) competiu mais recentemente, foi contra o futuro campeão Alex Pereira no UFC 291. Blachowicz provou ser um duro desafio para “Poatan”, com o atacante brasileiro vencendo na decisão dividida. Foi uma pausa difícil para Blachowicz, que está apenas 1-2-1 nas últimas quatro partidas.

Ele agora tem a tarefa de desacelerar o Ulberg (11-1). O kickboxer neozelandês ficou aquém de sua estreia no UFC em 2021, mas desde então obteve sete vitórias consecutivas, incluindo uma decisão sobre Volkan Oezdemir em novembro passado.

O UFC também anunciou luta de pesos pesados ​​para o retorno a Londres, com o veterano Marcin Tybura (26-9) enfrentando o invicto Mick Parkin (10-0). Tybura vem de vitória sobre Jhonata Diniz no UFC 309, enquanto Parkin busca aproveitar duas vitórias em 2024 que o mantiveram invicto e melhoraram seu recorde dentro do octógono para 4 a 0.

O UFC Europa ainda não tem luta principal anunciada para o card.