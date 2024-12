Eddie Alvarez não acredita que o UFC vá dispensar Conor McGregor: ‘Eu sei como é difícil rescindir esses contratos’

Desde que se tornou co-proprietário do BKFC, Conor McGregor afirmou repetidamente que planeja competir em uma luta corpo-a-corpo antes do fim de sua carreira, mas o ex-adversário Eddie Alvarez tem suas dúvidas.

Agora, para ser perfeitamente claro, Alvarez não duvida do desejo ou vontade de McGregor de realmente enfrentar o desafio de uma luta corpo-a-corpo. Em vez disso, o veterano peso leve acredita que o UFC investiu demais em McGregor para deixá-lo chegar à agência gratuita e depois assinar com alguém como o BKFC.

“Realisticamente, acho que ele ainda tem duas lutas restantes no contrato com o UFC”, disse Alvarez ao MMA Fighting. “Só sei como é difícil, especialmente quando você é tão valioso para uma empresa.

“Não fui tão valioso quanto o Conor, mas quando eu era basicamente o cara principal do Bellator, sei como é difícil sair desses contratos. Eles não facilitam.”

Em 2012, Alvarez completou a luta em seu contrato com o Bellator e imediatamente planejou assinar com o UFC como agente livre.

Infelizmente, sua saída não foi tão fácil porque Alvarez terminou em uma longa e exaustiva batalha com a promoção pelos direitos correspondentes que permitiu ao Bellator oferecer a ele as mesmas condições que qualquer outra organização para mantê-lo sob contrato.

O que resultou foi uma batalha prolongada que terminou com ações judiciais duelantes movidas por Alvarez e Bellator antes que os dois lados finalmente chegassem a um novo acordo. Alvarez voltou ao Bellator, onde vingou uma derrota anterior para Michael Chandler, mas nunca mais competiu lá depois que uma nova propriedade liderada por Scott Coker finalmente lhe concedeu sua libertação incondicional.

Toda a provação durou dois anos, com Alvarez no auge de sua carreira.

Enquanto isso, McGregor tem 36 anos, então seu tempo restante nos esportes de combate é provavelmente mais limitado, mas seu valor para o UFC, especialmente enquanto a empresa se prepara para assinar um novo acordo de direitos de transmissão em 2025, é maior do que nunca.

É por isso que Alvarez não acredita que o UFC permitiria que McGregor chegasse perto da agência gratuita sem prendê-lo a um novo contrato. A única maneira de ele ver McGregor colocar os pés no ringue do BKFC é daqui a alguns anos, quando ele já não competir no UFC.

“Para ele, ganhando centenas de milhões de dólares para a empresa, não acho que será uma saída fácil”, disse Alvarez. “Acho que ele ainda tem mais duas lutas no UFC, e não sei quantos anos o Conor tem, mas ele não está ficando mais jovem. Então vai ser difícil para ele travar essas lutas e assinar outro contrato.

“Então, realisticamente, não sei se ele conseguiria lutar contra o BKFC e, se o fizer, talvez seja quando for mais velho.”

Embora Alvarez não espere que McGregor realmente enfeita o ringue do BKFC, ele entende por que o astro irlandês ficou tão atraído pela promoção e pelas lutas acirradas.

O BKFC conseguiu conquistar seu próprio nicho nos esportes de combate que separa a promoção de outras organizações de MMA que tentam bater de frente com o UFC.

Alvarez sabe por experiência própria que enfrentar o UFC é sempre uma proposta perdida e o BKFC aprendeu essa lição ao permanecer no seu próprio caminho.

“Eles não estão tentando competir com o UFC”, disse Alvarez. “Acho que muitos desses outros caras erram quando estão tentando competir com um gorila de 500 quilos. Por que você está competindo? Não há nada com que competir.

“BKFC é algo diferente, completamente diferente, tentando criar sua própria coisinha e tentando ser diferente. Não tentando ser o mesmo. Não estou tentando parecer com outra coisa. É por isso que está indo bem.”

Somando-se a isso, Alvarez sabe por suas duas lutas no BKFC que o esporte é ultraemocionante e com um ritmo implacável, considerando que a luta mais longa acontece em cinco rounds de dois minutos.

É uma corrida até o fim assim que o primeiro soco é dado e o nativo da Filadélfia reconhece que todo mundo entende uma briga, que é exatamente o que o BKFC está dando a eles.

“Todo mundo sabe como é – bem, nem todo mundo – mas as pessoas podem perceber o que estão vendo ao serem atingidas com o punho nu”, disse Alvarez. “Alguns desses movimentos, wrestling ou jiu-jitsu, eles não sabem o que é e ficam meio em branco quando isso acontece em uma luta de MMA.

“Eles vão pegar pipoca, vão pegar um refrigerante, mas na luta corpo a corpo todo mundo fica atento. Eles sabem o que pode acontecer muito rapidamente. Fica muito violento, muito rápido e é divertido de assistir.”