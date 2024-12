Eles revogam sanção ao técnico do Nacional, Efraín Juárez

Boas notícias continuam a chegar para o Atlético Nacional no final de 2024 depois de conquistar o título da Copa Colômbia e da Liga Colombiana. Nas últimas horas Foi confirmada a anulação da sanção imposta ao técnico Efraín Juárez.

O técnico mexicano foi punido por comemorar após a vitória do Nacional sobre o Independiente Medellín o que lhes deu a classificação para a final da Copa Colômbia.

O estrategista foi punido com três anos sem poder entrar no estádio Atanasio Girardot pelos gestos que dirigiu às arquibancadas que geraram desconforto na torcida do Poderoso.

No entanto, Esta sexta-feira a Secretaria de Segurança de Medellín decidiu anular a referida sanção que o impedia de ir a um estádio na Colômbia. A nova medida foi exposta através de comunicado nas redes sociais.

“Revogar a Resolução E20240002441 de 19 de novembro de 2024, emitida pela Inspeção de Permanência Primeira Categoria Quatro Turno Um de Medellínpelo que consta na parte apreciativa deste ato administrativo”, afirma na carta.

O órgão de governo da capital de Antioquia também afirmou que o ocorrido com Efraín Juárez não justificava tal punição..

“Declarar que o senhor Efraín Juárez Valdez não violou a conduta atribuída em primeira instância pela Inspeção de Permanência Primeira Categoria Quatro Tumo One de Medellín”, afirmou.