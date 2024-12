Empresa de Kanye West acusada de bullying e exploração em novo processo

Teenagers estão entrando com ações legais contra Kanye West e sua empresa, Yeezy, por causa de alegações de um ambiente de trabalho hostilbuscando mais de US$ 1 milhão em danos. De acordo com documentos judiciais obtidos por Em contatoo processo envolve quatro menores, de 14 a 17 anos, e os demandantes adultos Shemar Dacosta, Pholoso Mofokeng, Miles Jackson-Lea e Olakunle Olatunji. Os demandantes estão pedindo uma sentença à revelia contra a Yeezy LLC. Eles afirmam que foram contratados para ajudar a desenvolver um aplicativo de streaming para promover o álbum de Ye Abutre 2 mas foram submetidos a experiências perturbadoras.

A ação alega que os demandantes sofreram bullying com base na orientação sexual e etnia. Além disso, eles acusam a esposa de Kanye West, Bianca Censori, de compartilhando arquivos explícitos com a equipe enquanto os planos para um estúdio adulto estavam em andamento.

O processo afirma: “Nenhuma proteção foi colocada em prática para impedir que os trabalhadores menores de idade da YZYVSN trabalhassem no Yeezy Porn, ou para evitar que fossem expostos e forçados a ver pornografia para realizar seu trabalho..” Afirma também que certos funcionários eram chamados de “escravos” no local de trabalho.

Os demandantes estão buscando danos por sofrimento emocional, ansiedade, humilhação, depressão e angústia. Milo Yiannopoulos, ex-chefe de gabinete de Ye e réu no processo, negou publicamente as acusações. Falando em nome de Bianca Censori, Milo disse ao TMZ que as alegações eram “ofensivo, nojento, abominável e totalmente falso.” Ele criticou ainda um dos demandantes como um “trágico, desesperado e em busca de atenção, aspirante a funcionário da Yeezy” e negou que qualquer material explícito tenha sido mostrado aos funcionários.

Menores expostos a material explícito enquanto trabalhavam para Ye

A ação também inclui reclamações de salários não pagos. O advogado que representa o grupo solicitou $ 2.491.984 em danosque cobriria salários não pagos, danos emocionais e danos punitivos. O processo legal argumenta que indenizações punitivas são necessárias “penalizar os Réus pelas suas ações intencionais e maliciosas e impedir má conduta semelhante no futuro.”

Enquanto isso, Kanye West também enfrenta um processo separado trazido por seu ex-assistente Lauren Pisciottaque o acusa de assédio sexual. Pisciotta foi contratado em 2021 como seu assistente pessoal, mas teria lutado para lhe entregar a documentação legal. No momento, Ye e sua equipe jurídica ainda não responderam a nenhum dos conjuntos de reivindicações. O juiz ainda não se pronunciou sobre o atual caso envolvendo os adolescentes e ex-funcionários.