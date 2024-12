Enorme Inferno entra em erupção em Malibu, devasta área montanhosa, programas de vídeo

Um grande incêndio eclodiu no Malibu Canyon, em Los Angeles, na noite de segunda-feira, causando uma cena apocalíptica que foi capturada em vídeo e provocando evacuações obrigatórias em toda a área devastada, disseram as autoridades.

O inferno eclodiu por volta das 23h, vários quilômetros ao norte da Pacific Coast Highway, em Malibu, antes de se espalhar por 10 acres de terra e depois se expandir por 100 acres devido ao mato seco e aos ventos de Santa Ana, de acordo com o Corpo de Bombeiros do Condado de LA. Na manhã de terça-feira, o incêndio consumiu pelo menos 1.800 acres.

Os bombeiros disseram que as chamas também incineraram as colinas a poucos quilômetros da Universidade Pepperdine, onde foram emitidas ordens de abrigo no local. A universidade relatou cortes de energia elétrica no campus, cancelou todas as aulas de terça-feira e suspendeu as operações normais.