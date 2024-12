Entre os Links: Pantoja x Asakura, Rakhmonov x Garry, últimas notícias do UFC 311, futuro do PFL

O UFC 310 acontece neste sábado, em Las Vegas, e na luta principal, Alexandre Pantoja recebe o ex-campeão do RIZIN Kai Asakura na promoção em sua terceira defesa do título peso mosca do UFC. Na co-luta principal, Shavkat Rakhmonov coloca em jogo sua chance pelo título dos meio-médios contra o também invicto Ian Machado Garry. Apesar da falta de star power, o UFC 310 é um dos melhores cards no papel de 2024?

Em uma edição totalmente nova de Between the Links, o painel mostra o card pay-per-view de sábado, o evento principal entre Pantoja e Asakura, e discute para onde o vencedor irá a partir daí. Além disso, os tópicos incluem o significado da luta entre Rakhmonov e Garry nº 1, o que isso significa para o vencedor em termos de percepção da base de fãs e da comunidade, outras lutas de destaque, o card do Campeonato Mundial do PFL na última sexta-feira, o que eles precisa fazer para ter sucesso em 2025 e além, Dana White anunciando Islam Makhachev x Arman Tsarukyan 2 e Merab Dvalishvili x Umar Nurmagomedov lutas pelo título UFC 311 e muito mais.

O apresentador Mike Heck modera o confronto entre Jed Meshew, do MMA Fighting, e Luke Thomas, do Morning Kombat.

