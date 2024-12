Ta tabela de classificação de celebridades para uso de jato particular em 2024 foi revelado e os resultados são bastante inesperados. Embora Taylor Swift frequentemente enfrente escrutínio por seus hábitos de jato particular, ela surpreendentemente classificado em 45º na lista. De acordo com CelebrityPrivateJetTracker.como avião de Swift consumiu 72.750 galões de combustível para cobrir 95.030 milhas durante nove dias, 11 horas e 59 minutos ao longo do ano. O site compila dados de voo de fontes como Airplanes.live e ADSB Exchangecom consumo de combustível baseado em dados do fabricante.

Ocupar o primeiro lugar é Eric Schmidt, ex-CEO do Google. O jato particular de Schmidt registrou uma velocidade surpreendente 612.868 milhas aéreas, queimando 712.100 galões de combustível mais de 495 voos. Isso totalizou 58 dias, 20 horas e 24 minutos no ar. O magnata da tecnologia de 69 anos conhece bem o luxo, já que comprou recentemente um super iate de US$ 67,6 milhões, anteriormente propriedade de um oligarca russo.

Mensagem sincera de Taylor Swift para Swifties

Elon Muskgarantiu o segundo lugar com seu jato Gulfstream G650que consumiu 511.250 galões de combustível e percorreu 461.191 milhas em 320 voos. Os hábitos de voo de Musk foram bem documentados, com relatórios de O Washington Post observando que só em 2018, ele voou mais de 250 voos e gastou US$ 700.000 em seu avião.

Seu Gulfstream G650 é uma maravilha de luxo, com várias TVs de tela grande, circulação de ar fresco e 195 pés quadrados de armazenamento de bagagem. O jato inclui quatro espaçosas áreas de estar com assentos de couro creme e móveis de madeira.

‘Kim Air’ de Kim Kardashian

Kim Kardashian ficou em terceiro lugar com seu próprio Gulfstream G650, chamado “Kim Air.” A estrela de reality show e empresário viajou 419.532 milhas em 39 dias, 16 horas e dois minutos, consumindo 464.320 galões de combustível em 236 voos. Kardashian comprou seu jato em 2022 por cerca de US$ 95 milhões e mais tarde o personalizou para aumentar seu valor para US$ 150 milhões. A aeronave foi apresentada pela primeira vez durante um episódio de Os Kardashians.

Apesar das suposições comuns sobre os hábitos de viagens aéreas de Taylor Swift, as classificações rrevela líderes inesperados no domínio do uso de jatos particulares.

Aqui estão os primeiras 20 celebridades da tabela de classificação de jatos particulares de 2024ordenado pelo total de milhas:

1. Eric Schmidt

2. Elon Musk (avião um)

3.Kim Kardashian

4. Pentes Sean “Diddy”

5. Travis Scot

6. Jay-Z

7. Bill Gates

8. Lucas Brya

9. Michael Bloomberg (avião um)

10. Donald Trump

11.Kylie Jenner

12. Mark Zuckerberg

13. Michael Bloomberg (avião dois)

14. Steve Ballmer

15. Tom Cruzeiro

16. Marc Benioff

17. Nike Corporação

18. Jorge Lucas

19. Sergey Brin

20. Kenny Chesney