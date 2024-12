Este é o caminho das seleções europeias rumo à Copa do Mundo de 2026

A fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2026, na Europa, terá início em março e término em novembro.

A seleção de Polônia quem capitães Roberto Lewandowski e o de Türkiye Arda Guler, São dois dos possíveis rivais da seleção espanhola na fase de qualificação para a Copa do Mundo de 2026, na qual terão que esperar pela eliminatória das quartas de final da Liga das Nações contra Holanda para descobrir em qual grupo você está.

Segundo o sorteio realizado esta sexta-feira em Zurique, se a equipa de Luis de la Fuente vencer a ‘Oranje’ jogará no grupo E contra o Turquia, geórgia e bulgária; e se perder o confronto o fará no G contra Polónia, Finlândia, Lituânia e Malta.

A fase de qualificação terá início em março e terminará em novembro, embora para os oito quartos-de-final da Liga das Nações 2024/25, Alemanha, Itália, Portugal, Dinamarca, França, Croácia, Espanha e Países Baixos Começará em junho ou setembro, dependendo de vencer ou perder as quartas de final.

Imagens Getty

Eles se qualificarão diretamente para o Copa do Mundo de 2026 no Canadá, México e Estados Unidos os primeiros classificados de cada grupo e os segundos do grupo e os quatro melhores classificados da Liga das Nações que não tenham ficado em primeiro ou segundo passarão ao play-off. No total a Europa terá 16 equipas no evento universal.

O sorteio, em que as lendas do futebol atuaram como ‘mãos inocentes’ Ariane Hingst, Rachel Yankey, Fernando Llorente, Gianluca Zambrotta e Robert Piresrevelou que a Espanha, caso vença o duelo contra Holanda e segue na luta pela defesa do título da Liga das Nações, jogará no grupo E contra a seleção turca, a Geórgia do craque Kvicha Kvaratskhelia e de um velho conhecido, caído, como Bulgária.

Por outro lado, se perder para a ‘Oranje’, a equipe de Luis de la Fuente estará num grupo de cinco equipes, o G, no qual deverão se enfrentar contra o Polônia de Lewandowski, Finlândia, Lituânia sim Malta.

De qualquer forma, a seleção espanhola, campeã mundial na África do Sul 2010, tem play-off garantido ao vencer o grupo A4 da Liga das Nações antes de Dinamarca, Sérvia e Suíça.

A França, atual vice-campeã mundial e campeã em 1998 e 2018, enfrentará Ucrânia, Islândia e Azerbaijão em D se vencerem a Croácia; enquanto se perder para o time xadrez seu grupo será o L, no qual jogará contra República Tcheca, Montenegro, Ilhas Faroe e Gibraltar.

Quem vencer o duelo Alemanha-Itáliaambos tetracampeões mundiais, jogarão no grupo A contra Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo; e aquele que perde no I com Noruega, Israel, Estónia e Moldávia.

Por seu lado, a seleção portuguesa liderada pelo espanhol Roberto Martínez e que continua a liderar Cristiano Ronaldo Eles enfrentarão Hungria, Irlanda e Armênia no grupo F se vencerem a Dinamarca, e se perderem, farão o mesmo no grupo C. Grécia, Escócia e Bielorrússia.

Composição dos grupos europeus de qualificação para o Copa do Mundo 2026:

Grupo A: Vencedor Alemanha/Itália, Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo

Grupo B: Suíça, Suécia, Eslovênia e Kosovo

Grupo C: Perdedor Portugal/Dinamarca, Grécia, Escócia e Bielorrússia

Grupo D: Vencedor França/Croácia, Ucrânia, Islândia e Azerbaijão

Grupo E: Vencedor Espanha/Holanda, Türkiye, Geórgia e Bulgária

Grupo F: Vencedor Portugal/Dinamarca, Hungria, Irlanda e Arménia

Grupo G: Perdedor Espanha/Holanda, Polônia, Finlândia, Lituânia e Malta

Grupo H: Áustria, Roménia, Bósnia e Herzegovina, Chipre e São Marino

Grupo I: Perdedor Alemanha/Itália, Noruega, Israel, Estônia e Moldávia

Grupo J: Bélgica, País de Gales, Macedónia do Norte, Cazaquistão e Liechtenstein

Grupo K: Inglaterra, Sérvia, Albânia, Letónia e Andorra

Grupo L: Perdedor França/Croácia, República Checa, Montenegro, Ilhas Faroé e Gibraltar