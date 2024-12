Etienne Maurice revela o melhor presente de Natal que já deu à sua mãe, Sheryl Lee Ralph

TMZ. com

Étienne Maurício tem tudo a ver com dar presentes neste Natal – tanto literal quanto figurativamente … porque sejam presentes debaixo da árvore ou espalhando alguma sabedoria do feriado, ele está servindo os produtos!

Conversamos com o ator, que nos contou como comprar presentes de Natal para sua família, inclusive a mãe Sheryl Lee Ralph … dizer-nos que é um verdadeiro desafio porque os aniversários deles também caem perto dos feriados.

Ele também fala sobre um papel em particular que filmou completamente em segredo, não contando para sua mãe ganhadora do Emmy até que tudo estivesse pronto – tudo porque ele é grande em sua própria independência e trilhando seu próprio caminho no mundo da atuação.