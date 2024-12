CNN

Dois ex-oficiais de inteligência sírios de alto escalão foram acusados ​​de crimes de guerra por supostamente torturarem americanos e outros civis considerados inimigos pelo governo sírio e mantidos em uma prisão militar, informou o Departamento de Justiça na segunda-feira.

Os promotores dos EUA dizem que os dois funcionários do regime do ex-presidente Bashar al-Assad supervisionaram as operações nas instalações de detenção do Aeroporto Militar de Mezzeh, perto de Damasco, onde os detidos foram espancados, eletrocutados, enforcados pelos pulsos, queimados com ácido e tiveram as unhas dos pés removidas. Os alegados crimes ocorreram durante a guerra civil que assolou o país durante mais de uma década e culminou na queda extraordinária do regime de Assad no fim de semana.

Os ex-oficiais de inteligência da Força Aérea Síria Jamil Hassan, 72, e Abdul Salam Mahmoud, 65, “criaram uma atmosfera de terror na prisão de Mezzeh”, disseram os promotores. Eles foram acusados ​​de conspiração para cometer crimes de guerra por meio de tratamento cruel e desumano, de acordo com uma acusação não selada apresentada no tribunal federal de Chicago. Mandados de prisão foram emitidos e eles continuam foragidos, disse o Departamento de Justiça.

“Os perpetradores das atrocidades do regime de Assad contra cidadãos americanos e outros civis durante a guerra civil síria devem responder pelos seus crimes hediondos”, disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, num comunicado.

“O Departamento de Justiça tem uma longa memória e nunca deixaremos de trabalhar para encontrar e levar à justiça aqueles que torturaram americanos”, disse ele.

A alegada tortura ocorreu entre Janeiro de 2012 e Julho de 2019 contra supostos inimigos do regime de Assad – que incluía predominantemente cidadãos sírios, mas também cidadãos estrangeiros e com dupla nacionalidade, incluindo cidadãos dos EUA, de acordo com a acusação.

Hassan, o diretor da agência de inteligência síria que supervisionou uma rede de centros de detenção, e Mahmoud, que dirigiu as operações na prisão de Mezzeh, juntamente com “seus co-conspiradores, concordaram em identificar, intimidar, ameaçar, dissuadir, punir, imobilizar e matar”. indivíduos que o regime sírio suspeitava de ajudar e apoiar os opositores armados do regime, nomeadamente através de protestos anti-regime, da prestação de assistência médica e de críticas públicas ao regime, no conflito armado entre o O regime e a oposição síria”, dizia a acusação.

O Departamento de Justiça disse que, além da tortura física, os detidos na prisão foram forçados “a ouvir os gritos dos prisioneiros torturados e a partilhar celas com os cadáveres de outros detidos, enquanto os guardas ameaçavam matar e agredir sexualmente os seus familiares”. Os detidos também foram alegadamente privados de alimentação adequada, água e cuidados médicos.”

A vice-procuradora-geral Lisa Monaco disse em um comunicado: “Pela segunda vez em um ano, o Departamento de Justiça apresentou acusações contra aqueles que cometeram crimes de guerra contra cidadãos dos EUA, implementando uma lei federal anteriormente não utilizada para responsabilizar indivíduos que se envolveram em atos cruéis. e atrocidades desumanas durante conflitos armados.”

No ano passado, quatro soldados russos foram acusados ​​de crimes de guerra contra um americano que vivia na Ucrânia durante a invasão de Moscovo, marcando a primeira vez que o governo dos EUA utilizou uma lei de décadas destinada a processar aqueles que cometem crimes de guerra contra cidadãos americanos.

“Hassan e Mahmoud supostamente supervisionaram o uso sistemático de tratamento cruel e desumano contra supostos inimigos do regime sírio, incluindo cidadãos americanos”, disse o diretor do FBI, Christopher Wray. “O FBI está totalmente empenhado em trabalhar com os nossos parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei em todo o mundo para garantir que estes alegados criminosos de guerra sejam responsabilizados pelas suas ações e que a justiça seja feita às vítimas destas atrocidades.”

No domingo, após 13 anos de guerra civil que fraturou o país, o regime de Assad desabou. Os combatentes rebeldes declararam Damasco “libertada” numa declaração em vídeo na televisão estatal, fazendo com que Assad fugisse para a Rússia. Mais de 300 mil civis foram mortos em mais de uma década de guerra, segundo as Nações Unidas, e milhões de pessoas foram deslocadas.

Durante meio século, a família Assad governou a Síria com mão de ferro, com relatos há muito documentados de tortura de encarceramento em massa, execuções extrajudiciais e atrocidades contra o seu próprio povo. Os notórios centros de detenção de Assad eram buracos negros onde desaparecia qualquer pessoa considerada opositor ao regime, com relatos generalizados de tortura e condições desumanas. Mas à medida que os rebeldes avançavam para Damasco, vídeos mostraram prisioneiros a serem libertados das famosas instalações.

Rob Picheta, Helen Regan, Holmes Lybrand, Hannah Rabinowitz e Evan Perez da CNN contribuíram para este relatório.