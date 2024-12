EUA tiveram contato direto com grupo rebelde sírio, diz Blinken

Aqaba, Jordânia

Os Estados Unidos tiveram contato direto com Hayat Tahrir al-Sham, o grupo rebelde sírio que agora controla de fato o país, disse o secretário de Estado, Antony Blinken, no sábado.

A primeira confirmação pública de interacção directa com o grupo terrorista designado pelos EUA, conhecido como HTS, surgiu na conclusão da corrida diplomática de Blinken pela região, estimulada pelo súbito colapso do regime do Presidente Bashar al-Assad.

“Sim, estivemos em contato com o HTS e outras partes”, disse Blinken em entrevista coletiva em Aqaba, na Jordânia. Blinken não deu detalhes sobre quando o contato foi feito ou em que nível. Não há barreira legal para falar com um grupo terrorista designado.

“Insistimos em todos com quem mantivemos contato sobre a importância de ajudar a encontrar Austin Tice e trazê-lo para casa”, disse Blinken, referindo-se ao jornalista americano que foi detido na Síria há mais de uma década. Os EUA redobraram os seus esforços para encontrá-lo após o colapso do regime de Assad.

Os EUA também partilharam os princípios esperados de um novo governo sírio, incluindo que os direitos de todos os sírios devem ser respeitados, que o país não deve tornar-se uma base para o terrorismo, que a ajuda humanitária deve ser prestada e que os arsenais de armas químicas devem ser protegidos. e destruído com segurança.

Esses princípios, divulgados pelos EUA nos dias que se seguiram à chocante deposição de Assad, foram ainda acordados numa declaração conjunta dos EUA e de uma coligação de outros países numa reunião ministerial urgente em Aqaba, no sábado. Blinken disse que o acordo “envia uma mensagem unificada à nova autoridade interina e às partes na Síria”.

Antes da reunião ministerial de sábado, Blinken reuniu-se com parceiros-chave na Jordânia, Turquia e Iraque para obter consenso em torno dos princípios.

“A América e os nossos parceiros têm um interesse importante em ajudar o povo sírio a traçar este novo caminho”, disse no sábado o principal diplomata dos EUA. “Sabemos que o que acontece dentro da Síria pode ter consequências poderosas muito para além das suas fronteiras – desde a deslocação em massa ao terrorismo.”

“Não podemos subestimar os desafios deste momento e das próximas semanas e meses”, acrescentou.

Ao longo de sua viagem, Blinken procurou enfatizar esses riscos. No futuro, a dinâmica no terreno na região poderá apresentar complicações significativas, apesar de um consenso sobre os princípios.

Houve uma intensa onda de combates nas últimas semanas no norte da Síria entre as forças apoiadas pela Turquia e as Forças Democráticas Sírias, ou SDF, apoiadas pelos EUA, que os EUA vêem como um parceiro fundamental na luta para manter o ISIS degradado.

Uma trégua frágil entre os dois lados em Manbij parece estar a aguentar-se, mas os combates forçaram as FDS a suspender as suas operações anti-ISIS, de acordo com o seu comandante máximo.

“Este é um momento de vulnerabilidade em que o ISIS tentará reagrupar-se, aproveitando a transição na Síria”, disse Blinken no sábado, enfatizando novamente a importância das FDS.

Em reuniões com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, em Ancara, Blinken alertou que os EUA não querem ver nenhum partido tomar medidas que permitam o reagrupamento do ISIS, inclusive distraindo as FDS de sua missão de manter o grupo terrorista degradado. e seus combatentes presos, disse uma autoridade dos EUA. Blinken também enfatizou que ninguém deveria tomar medidas que pudessem colocar em risco facções na Síria de potencialmente se unirem em um governo unificado.

Em Bagdá, Blinken pediu ao primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia al-Sudani, que reprimisse as poderosas milícias apoiadas pelo Irã no Iraque e impedisse o Irã de transportar armas através do Iraque para as milícias xiitas na Síria, disse a autoridade dos EUA. Tais milícias visaram o pessoal e os interesses dos EUA no passado.

A resposta às ações de Israel na Síria também emergiu como ponto de divisão entre os EUA e os seus parceiros árabes.

O governo de Benjamin Netanyahu atacou a Síria com ataques e enviou tropas israelitas para – e para além dela – uma “zona tampão” entre as Colinas de Golã ocupadas por Israel e o resto da Síria, no que as Nações Unidas disseram que seria uma violação de um acordo de 1974. Países do Médio Oriente, incluindo Arábia Saudita, Turquia, Egipto, Jordânia e Qatar, condenaram a tomada da zona tampão por Israel, chamando-a de tentativa de apropriação de terras.

Os EUA, no entanto, não condenaram a medida, com Blinken dizendo que estão conversando com o governo israelense.

“O objetivo declarado dessas ações dos israelenses é tentar garantir que o equipamento que foi abandonado – equipamento militar que foi abandonado pelo exército sírio – não caia em mãos erradas: terroristas, extremistas, etc.”, ele disse quinta-feira. “Mas… já estamos conversando com Israel; estamos todos conversando com outras pessoas sobre o caminho a seguir.”

Uma autoridade dos EUA disse na sexta-feira que Blinken pretende deixar claro aos seus homólogos árabes que Israel disse aos EUA que a incursão é temporária – e que os EUA esperam que assim seja. Essa política poderá mudar, no entanto, no próximo mês, quando a administração Trump tomar posse, admitiu este responsável.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.