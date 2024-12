Ex-oficial sírio preso na Califórnia que supervisionava prisão acusado de tortura

CNN

Um ex-oficial militar sírio que supervisionava uma prisão onde ocorreram alegados abusos dos direitos humanos foi acusado de várias acusações de tortura depois de ter sido preso em julho por acusações de fraude de vistos, disseram as autoridades na quinta-feira.

Samir Ousman al-Sheikh, que supervisionou a infame Prisão de Adra, na Síria, de 2005 a 2008, sob o recentemente deposto presidente Bashar al-Assad, foi acusado por um grande júri federal de várias acusações de tortura e conspiração para cometer tortura.

“É um grande passo em direção à justiça”, disse Mouaz Moustafa, diretor executivo da Força-Tarefa de Emergência Síria, sediada nos EUA. “O julgamento de Samir Ousman al-Sheikh reiterará que os Estados Unidos não permitirão que criminosos de guerra venham viver nos Estados Unidos sem serem responsabilizados, mesmo que as suas vítimas não sejam cidadãos norte-americanos.”

Autoridades federais detiveram o homem de 72 anos em julho no Aeroporto Internacional de Los Angeles sob a acusação de fraude de imigração, especificamente por ele ter negado em seus pedidos de visto e cidadania dos EUA que alguma vez tivesse perseguido alguém na Síria, de acordo com uma queixa criminal. Ele havia comprado uma passagem aérea só de ida para partir de LAX em 10 de julho, com destino a Beirute, no Líbano.

Grupos de direitos humanos e responsáveis ​​das Nações Unidas acusaram o governo sírio de abusos generalizados nos seus centros de detenção, incluindo tortura e detenção arbitrária de milhares de pessoas, em muitos casos sem informar as suas famílias.

O governo caiu numa súbita ofensiva rebelde no domingo passado, pondo fim ao governo de 50 anos da família Assad e obrigando o ex-presidente a fugir para a Rússia. Os insurgentes libertaram dezenas de milhares de prisioneiros de instalações em várias cidades desde então.

No seu papel como chefe da Prisão de Adra, al-Sheikh alegadamente ordenou aos subordinados que infligissem e esteve directamente envolvido em infligir dor física e mental severa aos prisioneiros.

Ele ordenou que os prisioneiros fossem para a “Ala da Punição”, onde eram espancados enquanto estavam suspensos no teto com os braços estendidos e submetidos a um dispositivo que dobrava seus corpos ao meio na cintura, às vezes resultando em fraturas na coluna, segundo autoridades federais.

“Nosso cliente nega veementemente essas acusações falsas e com motivação política”, disse sua advogada, Nina Marino, em um comunicado enviado por e-mail.

Marino chamou o caso de “uso equivocado” de recursos governamentais pelo Departamento de Justiça dos EUA para o “processo de um cidadão estrangeiro por supostos crimes ocorridos num país estrangeiro contra cidadãos não americanos”.

As autoridades norte-americanas acusaram dois responsáveis ​​sírios de gerirem uma prisão e um centro de tortura na base aérea de Mezzeh, na capital Damasco, numa acusação revelada na segunda-feira. As vítimas incluíam sírios, americanos e cidadãos com dupla cidadania, incluindo a trabalhadora humanitária americana Layla Shweikani, de 26 anos, de acordo com os promotores e a Força-Tarefa de Emergência Síria.

O Ministério Público Federal disse ter emitido mandados de prisão para os dois funcionários, que continuam foragidos.

Em Maio, um tribunal francês condenou à revelia três altos funcionários sírios à prisão perpétua por cumplicidade em crimes de guerra, num caso largamente simbólico mas histórico contra o regime de Assad e o primeiro caso deste tipo na Europa.

Al-Sheikh começou a sua carreira trabalhando em postos de comando da polícia antes de ser transferido para o aparelho de segurança do Estado da Síria, que se concentrava em combater a dissidência política, disseram as autoridades. Mais tarde, tornou-se chefe da prisão de Adra e general de brigada em 2005. Em 2011, foi nomeado governador de Deir ez-Zour, uma região a nordeste da capital síria, Damasco, onde ocorreram violentas repressões contra os manifestantes.

A acusação alega que al-Sheikh imigrou para os EUA em 2020 e solicitou a cidadania em 2023.

Se for condenado, ele enfrentará uma pena máxima de 20 anos de prisão pela conspiração para cometer a acusação de tortura e cada uma das três acusações de tortura, além de uma pena máxima de 10 anos de prisão por cada uma das duas acusações de fraude de imigração.