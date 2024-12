Família de TikToker Jiare Schneider enfrenta falsas alegações de ‘reféns’ após morte

Jasnique nos conta que, em vez de informações legítimas, vários fraudadores ligaram para ela e alegaram estar mantendo Jiare em cativeiro… com uma pessoa que ligou até fez uma exigência de US$ 5 mil por sua libertação. A irmã de Jiare diz que o fraudador enviou um link por mensagem de texto e a instruiu a pagar um resgate em Bitcoin. Jasnique recebeu a ligação enquanto viajava por Nova York e apresentou um boletim de ocorrência por assédio agravado. Conversamos com a polícia, que nos disse que nenhuma prisão foi feita.

Jasnique diz que recebeu uma ameaça no dia de Ação de Graças, quando o assediador alegou “estar com Jiare” e, como nas outras ligações, disse que o libertariam se fossem pagos. Outra ligação veio um dia depois, com a irmã de Jiare nos contando que uma mulher disse: “Estou com seu filho”, antes de desligar abruptamente.