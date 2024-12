Fãs de Frankie Muniz expressam preocupação após postagem enigmática do ator na mídia social

Não demorou muito para que os fãs percebessem o upload melancólico … levando muitos a expressar preocupação e apoio ao ex-aluno de “Malcolm in the Middle”. Enquanto alguns perguntavam se Muniz era “bom”, outros o encorajavam a “aguentar firme”.

Na verdade, muitos ficaram surpresos com seu triste sentimento, dadas as recentes notícias de sua carreira. Estamos, é claro, falando sobre o próximo revival de “Malcolm in the Middle” definido para Disney +… que verá Muniz se reunir com seus pais na tela Bryan Cranston dar Jane Kaczmarek.