Festivus Promocional Between the Links 2024: Classificando o melhor e o pior do UFC, PFL, mais

Faltando apenas alguns dias para o final do ano, está quase na hora de dizer adeus a 2024 e olá a 2025. No esporte MMA, certamente houve muito o que gostar no ano que passou — e muito que precisa ser melhorado em cima, do UFC ao PFL e muito mais.

Em uma edição totalmente nova do Between the Links, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, trazem para você o terceiro BTL Promotional Festivus anual – onde avaliam o UFC por seu desempenho em 2024, dentro e fora do octógono, junto com a exibição de queixas por coisas que aconteceram negativamente ao longo do ano.

Além disso, a dupla faz o mesmo para PFL, ONE Championship, BKFC, e dá sua opinião sobre coisas que fizeram melhor no ano anterior, outras ideias para trazer para 2025 e qual poderia ser a promoção de destaque no espaço para o próximo ano .

Você pode ouvir a versão em áudio do programa, que pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você obtenha seus pods.