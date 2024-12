Finalização do ano do MMA Fighting em 2024: Khamzat Chimaev x Robert Whittaker

Khamzat Chimaev é um homem muito mau.

Quando Chimaev entrou no cenário do UFC em 2020 com três lutas em dois meses, parecia uma conclusão precipitada que um dia ele conquistaria o ouro do UFC. Mas quatro anos e quatro lutas depois, a ascendência de Chimaev já não era tão certa.

A contratação do COVID forçou Chimaev a sair de várias lutas e quase levou “Borz” a encerrar sua carreira no MMA. No final das contas, ele voltou, mas as coisas foram imprevisíveis desde então. Quando chegou à jaula, Chimaev continuou a ser uma força dominante, mas chegar lá tem sido o problema. E esse problema apareceu mais uma vez no verão passado.

Chimaev deveria enfrentar Whittaker na luta principal do primeiro evento do UFC na Arábia Saudita, em junho. No entanto, a doença mais uma vez o forçou a desistir da luta e, em vez disso, os fãs ficaram se perguntando se Chimaev estava destinado a ser um conto de advertência.

Ainda não.

Depois que Whittaker demoliu o substituto tardio Ikram Aliskerov no lugar de Chimaev, a luta entre os dois foi remarcada para o UFC 308 como um co-evento principal de cinco rounds. Desta vez, Chimaev conseguiu chegar à jaula e não precisou de mais do que uma rodada para lembrar a todos o quão bom ele é.

Com pouco mais de 10 segundos de luta, Chimaev avançou sobre Whittaker com uma tentativa de queda, forçando o ex-campeão à jaula. Whittaker – um lutador talentoso por direito próprio – fez o possível para se manter de pé, mas Chimaev simplesmente o derrubou no chão. Whittaker trabalhou para criar confusão, mas não conseguiu se livrar da pressão sufocante de Chimaev, que chegou às costas e rapidamente acertou o mata-leão.

A única graça salvadora para Whittaker nesta posição foi que o estrangulamento não estava sob o queixo, mas através dele. Só que esse acabou sendo o problema. Não se intimidando com o posicionamento abaixo do ideal, Chimaev simplesmente apertou a posição como uma manivela, quase imediatamente forçando um toque de Whittaker.

Na época, a finalização parecia acontecer muito rapidamente. Mais tarde descobrimos o porquê: Chimaev quebrou os dentes de Whittaker em uma das lesões mais horríveis já vistas dentro do octógono. Robert Whittaker é um dos melhores lutadores de sua geração. Este é um homem que é um ex-campeão e enfrentou alguns dos melhores lutadores de todos os tempos, incluindo 50 minutos com Yoel Romero, e Chimaev deu-lhe uma boneca de pano a caminho de quebrar seu rosto.

Neste ponto, não podemos saber se Chimaev vai aproveitar esse momento e finalmente chegar ao título que muitos previram para ele quando ingressou no UFC, mas mesmo que não o faça, “Borz” ainda terá aquela noite. em outubro, quando ele lembrou a todos o quão perigoso é esse esporte.

2. Islam Makhachev vs. Dustin Poirier

Alguns envios são ótimos porque são completamente únicos, e outros são ótimos porque são muito significativos, mas às vezes um envio pode ser ótimo porque todas as peças se encaixam perfeitamente. Caso em questão: o vice-campeão na inscrição do ano de 2024.

Islam Makhachev é o melhor lutador peso por peso do mundo e está começando a construir um legado como um dos maiores pesos leves de todos os tempos. Então, quando ele estava prestes a defender seu título pela terceira vez, contra o ex-campeão interino e favorito dos fãs, Dustin Poirier, a maioria das pessoas esperava que terminasse de uma maneira: outra vitória de Makhachev. E embora tenha sido isso que aconteceu, a forma como aconteceu foi muito diferente do previsto.

Por quatro rounds completos, Poirier deu um inferno a Makhachev – recheando quedas, acertando golpes e fazendo o campeão trabalhar muito mais do que o previsto. Indo para a rodada final, parecia haver uma chance real de uma reviravolta se formando, já que Poirier começou a se fortalecer no quarto frame. Mas com o seu reinado possivelmente em perigo, Makhachev mostrou a coragem e a habilidade que o tornaram campeão em primeiro lugar.

Ensanguentado e machucado, Makhachev cavou fundo e tentou uma queda com uma perna. Poirier conseguiu evitá-lo, forçando Makhachev a mudar para a outra perna. Poirier enfiou a cabeça e se equilibrou em um pé só, tentando se desvencilhar de Makhachev, mas o campeão viu o momento e aproveitou, dando uma chicotada de perna que colocou Poirier na tela. “O Diamante” rolou de joelhos para se levantar, mas Makhachev pulou em seu pescoço na rapidez de um raio, derrubando Poirier. Momentos depois, Makhachev acertou um estrangulamento brabo que obrigou Poirier a bater no meio do assalto final.

A finalização não apenas permitiu que Makhachev mantivesse o título dos leves, mas também o consolidou como um dos melhores pesos leves de todos os tempos e um dos melhores lutadores de sua geração.

3. Dricus du Plessis vs. Israel Adesanya

Fala da qualidade de 2024 que o campeão dos médios do UFC seja quase uma reflexão tardia nesta conversa.

Indo para o UFC 305, Dricus du Plessis foi uma anomalia. Embora ele tenha vencido o campeonato dos médios com uma decisão dividida sobre Sean Strickland em janeiro, muitos achavam que “Stillknocks” não merecia ganhar o cinturão e, juntamente com seu estilo único e confuso, du Plessis era um azarão rumo ao seu tão aguardado partida de rancor com Israel Adesanya. Afinal, Adesanya é o segundo maior peso médio de todos os tempos e parecia ter um estilo que deveria frustrar du Plessis. Exceto que você não pode frustrar o campeão dos médios.

Durante grande parte dos três primeiros rounds, Adesanya teve grande sucesso em manter a luta em pé e desmontar du Plessis em pé com suas habilidades superiores de kickboxing. As coisas começaram a ficar terríveis para o campeão no quarto round, quando Adesanya pareceu machucá-lo com um golpe no corpo do qual du Plessis demorou a se levantar, mas a vontade indomável manteve “Stillknocks” vindo, e isso finalmente valeu a pena. Du Plessis continuou avançando, finalmente acertando um gancho de direita que machucou o ex-campeão. Sentindo cheiro de sangue na água, du Plessis atacou, derrubando Adesanya e imediatamente indo para trás e travando uma manivela que forçou seu oponente a bater.

Com as costas contra a parede, du Plessis fez o que já fez tantas vezes antes: encontrou uma maneira de vencer. Você pode não entendê-lo, mas precisa respeitá-lo.

4. Liz Carmouche x Kana Watanabe 2

Liz Carmouche é uma pioneira no MMA feminino, mas aos 40 anos é justo imaginar quanto tempo ainda lhe resta na carreira. E em junho, parecia que esse fim poderia estar chegando.

Carmouche fez sua estreia no PFL em abril, derrotando Julianna Velasquez na rodada de abertura da temporada peso mosca feminino. Ela então deveria revanche Kana Watanabe – uma mulher que ela derrotou em 2021 – no PFL 4, e a maioria das pessoas esperava que o campeão peso mosca do Bellator chegasse à pós-temporada do PFL. Mas Watanabe tinha outras ideias.

Watanabe dominou Carmouche, superando-a por quase 15 minutos, e estava caminhando para uma vitória por decisão unânime até que, faltando apenas 15 segundos para o fim, Carmouche improvavelmente lançou um armlock de sua guarda. A manobra pegou Watanabe completamente inconsciente e, embora ela tentasse defender, “Girl-Rilla” forçou a batida faltando apenas oito segundos para o fim, tirando a vitória das garras da derrota.

Carmouche acabou perdendo na decisão para Taila Santos nas semifinais do peso mosca, mas isso não tira seu incrível armlock para evitar a derrota por mais um pouco.

5. Brian Ortega x Yair Rodríguez 2

Duas vezes desafiante ao título dos penas, Brian Ortega teve dificuldades nos últimos anos na jaula, competindo com moderação e perdendo na maioria das vezes. O pior aconteceu em 2022, quando Ortega machucou o ombro durante a luta com Yair Rodriguez, obrigando-o a ficar fora de ação por mais de 18 meses.

Ortega finalmente voltou ao octógono em fevereiro, onde ele e Rodriguez retomaram as coisas como co-evento principal do UFC Cidade do México, e depois de um início lento, Ortega lembrou aos fãs o quão bom ele pode ser.

Depois de desferir um golpe feio em Rodriguez no segundo assalto, Ortega saiu para o terceiro com intensidade renovada, marcando uma queda fácil e avançando com facilidade para montar. A partir daí foi estereotipado, já que Ortega usou um cotovelo para armar sorrateiramente um estrangulamento triangular de braço, travando-o rapidamente e forçando o toque. Foi um retorno à forma clássica para o favorito dos fãs e sua primeira vitória desde 2020.

Veja como foi a votação para a Finalização do Ano de 2024 do MMA Fighting

MENÇÕES HONROSAS

Vince Morales derrotou. Hunter Azure com gravata peruana, United Fight League 5

Kléber Koike derrotou. Juan Archuleta com gancho de calcanhar, RIZIN 47

Stevie Ray derrotou. Lewis Long via twister modificado, PFL Europe 3

Kayla Harrison derrotou. Holly Holm com mata-leão, UFC 300

Virna Jandiroba def. Amanda Lemos via armbar, UFC Vegas 94

Shannon Clark derrotou. Thaiany Lopes com estrangulamento bulldog, LFA 177