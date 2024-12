Flick pede que os árbitros apitem da mesma forma, não só no Barça

O treinador do Barcelona incentiva os seus jogadores a aceitarem as decisões dos assobiadores e a não reclamarem.

O treinador alemão Hansi filme Neste sábado ele se referiu ao expulsão sofrido contra o Betis que lhe rendeu dois partidos de sanção e admitiu que “talvez” tenha que melhorar seu comportamento, embora tenha expressado seu desejo de que “o árbitros assobiar da mesma maneira, não apenas com o Barcelona“.

de uma vez Toque rapidamentemuito conservador na sala de imprensa, saiu do roteiro e deu sua opinião sobre questões fora das táticas do futebol.

Ele respondeu quando questionado sobre seu expulsão contra o Betis e se considerou o jogo justo sanção; sim Toque rapidamente expandiu isso.

Flick pede aos seus jogadores que aceitem as decisões do árbitro. EFE

“Acho que minha reação não foi boa, está claro, fui eu mesmo (..) No início da temporada, falei para minha equipe para não reclamar do árbitrosporque não quero que desperdicemos energia com coisas que não podemos mudar”, disse ele.

“Para mim tem sido difícil, estou em uma Liga diferente, acabei de chegar e me mostraram o vermelho. Aceito a suspensão. Talvez eu precise melhorar meu comportamento. Só quero que os árbitros apitem da mesma forma, não apenas com o Barça“ele insistiu.

Toque rapidamente Revelou que sempre diz aos seus jogadores que eles têm que aceitar as decisões do árbitro e jogar e por isso ficou satisfeito por eles não reclamarem do árbitros.

“O comportamento é fantástico, diferente de alguns anos atrás e essa é a filosofia. (Temos que) prestar atenção no que podemos fazer melhor. Os árbitros também podem melhorar. Somos todos pessoas humanas e cometemos erros. Aceito o vermelho, tenho que melhorar minhas reações, essa é minha responsabilidade”, resumiu.

Quanto ao jogo de domingo, pediu aos seus jogadores que joguem “cem por cento” concentrados contra um adversário que irá procurar os pontos fracos da equipa. Barcelona. “Tudo depende de nós”, insistiu.

Toque rapidamente Ele falou sobre os jogadores que pode recuperar e citou três jogadores: Ronald Araujo, Ansu Fati e Andreas Christensen.

Do Uruguai, Toque rapidamente Ele anunciou que o plano é poder jogar alguns minutos. “Não sei quantos, se ele faz isso no início ou não, mas está pronto para jogar”, insistiu.

Referiu-se ainda à recuperação de Ansu Fati, lesionado há um mês, e à evolução de Andreas Christensen, que não joga desde o final de agosto.

Ele não confirmou se haverá rotações no onze titular, mas o técnico alemão esclareceu que sua equipe está totalmente focada no jogo contra o Leganés, e não no jogo da próxima semana contra o Atlético de Madrid.

“O jogo de domingo é contra o Leganés e tenho que decidir. Temos jogadores de muita qualidade e pode ser que haja alguma rotatividade”, insistiu.

Sobre sua substituição no banco no domingo, seu auxiliar Marcus Sorg comentou que ele é um treinador “com muita experiência e conhecimento” de um futebol no qual tem “total confiança”.