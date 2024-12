Floyd Mayweather compra propriedade proeminente em Manhattan por mais de US$ 20 milhões

Disseram-nos que The Best Ever está arrebatando uma unidade de esquina na 6th Avenue (e na 47th Street) em Manhattan… um lugar onde ele costumava fazer compras luxuosas.

Floyd, é claro, é mais conhecido por seu trabalho no ringue… mas, após se aposentar, a lenda do boxe se tornou uma espécie de magnata do mercado imobiliário. Você deve se lembrar, em outubro, ele comprou mais de 60 edifícios em Nova York em um grande negócio de US$ 402 milhões. Em novembro, ele também ganhou uma participação na icônica Mansão Versace de Miami.