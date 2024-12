Foi assim que James se saiu no Real Madrid, seus números

James vai enfrentar com Rayo Vallecano um Real Madrid. Horas antes do jogo da LaLiga disse que a sua passagem pela Casa Branca foi de bons números.

Ele ainda sente falta dele. Você sente quando te pedem para evocar aqueles momentos em que você vestiu a camisa 10 e brilhou com gols, assistências, títulos. Ele se emociona naquela aventura de nostalgia do dono da Europa-

“Quando vim para Madrid, as pessoas se lembraram de mim com muito carinho. Isso significa que fiz as coisas bem e tenho muito carinho pelos torcedores madridistas. acho que tive um desempenho muito bom, tive alguns números extraordinários”, disse o colombiano em reportagem ao jornal Marca.

Teve etapas. 2014 a 2017 e 2019-2020. A melhor foi a primeira campanha no comando de Carlo Ancelotti.

Os números de James no Real Madrid

Ele passou três temporadas em que disputou 125 partidas, marcou 37 gols e deu 42 assistências.

Sua estreia oferece os registros mais positivos. Com o técnico italiano marcou 17 gols e 18 assistências em 46 jogos. Ganhou a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes.

Com Rafa Benítez e Zinedine Zidane saiu do time titular. Reforçou o Bayern de Munique em meados de 2017. Retornou dois anos depois. com poucas oportunidades de jogar: 729 minutos em 14 compromissos.

Títulos de James no Real Madrid

Ele foi nove vezes campeão. A lista inclui duas Ligas dos Campeões da UEFA; dois Mundiais de Clubes; duas ligas, duas Supertaças Europeias e uma Supertaça de Espanha.