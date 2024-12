Fontes: reivindicações de Monterrey à arbitragem no túnel

No final da final da primeira mão frente ao América, elementos do Rayados procuraram os árbitros a caminho do balneário

PUEBLA – Elementos de Monterrei Acabaram muito chateados com o trabalho do assobiador Víctor Cáceres, o que levou a um alternado no túnel a caminho do vestiário do Estádio Cuauhtémoc ao final do primeiro jogo da Final da Abertura 2024 contra América.

Uma fonte disse a este portal que as reclamações foram mais longe e até a porta do balneário dos árbitros foi atingida, sofrendo alguns danos.

A directiva de América Ele estava em seu camarim no momento dos incidentes, então ao ouvirem a briga eles saíram e tentaram acalmar tudo o que havia acontecido no corredor.

Elementos do Monterrey reclamaram com a arbitragem no final da partida. Heitor Vivas/Getty Images

Jesús Corona, Sergio Canales e membros da diretoria foram protagonistas na troca de palavras contra os assobiadores, a quem exigiram os critérios de arbitragem mostrados esta noite.

Pelas redes sociais Jesús Corona compartilhou uma imagem com uma lesão no tornozelo em decorrência de uma entrada sofrida durante a partida, inclusive do atacante Monterrei mostrou a imagem a Cristian Borja, jogador de futebol da Águias quando saíram da propriedade.

Segundo fontes, o ferimento de Jesús Corona exigiu vários pontos.

Por sua vez, Antonio Noriega, presidente da Monterrei Ele observou que “depois da pancada ele não conseguia mais jogar, inchou e sangrou”.

No último domingo, os jogadores do Cruz Azul reclamaram com o árbitro Adonai Escobedo nos túneis do Estádio Ciudad de los Deportes após a derrota na segunda mão da semifinal contra o América.

“Mais uma partida obscura” e “Todas as imagens vão transcender de novo” foram algumas das reclamações dos integrantes do Cruz Azul ao árbitro.

Na segunda-feira, a Federação Mexicana de Futebol, através da Comissão Disciplinar, anunciou que abriu uma investigação ex officio sobre os incidentes no Estádio Ciudad de los Deportes.

Informações de Javier Rosas, César Caballero e Adriana Maldonado foram utilizadas na redação desta nota.