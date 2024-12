Foxy Brown gera especulações com postagens enigmáticas no Instagram em meio a alegações de Jay-Z

Raposa Marromnascer Inga DeCarlo Fung Marchandé uma rapper americana proeminente conhecida por sua voz distinta e contribuições impactantes ao hip-hop. Alcançando a fama no final da década de 1990, ela se tornou uma figura significativa no gênero, especialmente como artista feminina em uma indústria predominantemente masculina. Seu álbum de estreia, Eu Na Nalançado em 1996, trouxe sucessos como Leve-me para casa e mostrou sua habilidade lírica e estilo único.

Ao longo de sua carreira, Foxy colaborou com vários artistas influentes, incluindo Jay-Z, com quem trabalhou em várias faixas, principalmente em seu hit de 1996. Eu estarei. Conhecida por sua personalidade ousada e letras sem remorso, ela sempre abordou questões de empoderamento e autoidentidade em sua música.

Jay-Z critica o Grammy por nunca ter dado o Álbum do Ano para Beyoncé

Recentemente, Foxy Brown ganhou as manchetes por compartilhar um série de mensagens enigmáticas em sua história no Instagramapenas um dia depois Jay-Z e Sean “Diddy” Combs foram implicados em uma ação civil acusando-os de estuprar uma menina de 13 anos em um MTV Video Music Awards pós-festa em 2000.

Em suas postagens, ela expressou choque e curiosidade, usando frases como “UAU” e “ESPERE”, além de emojis que transmitiam seus sentimentos. Embora estas mensagens coincidissem com as graves acusações contra o seu antigo mentor, ela não abordou diretamente o processo nem forneceu qualquer esclarecimento sobre suas intenções.

O apoio de Brown levanta sobrancelhas

O relacionamento de Foxy com Jay-Z tem sido complexomarcado pela colaboração e pela especulação. Apesar da recente turbulência em torno das acusações, ela já defendeu sua ligação com ele. Em outubro, ela recorreu às redes sociais para refutar as alegações de que ela assinou um acordo de não divulgação (NDA) sobre seu relacionamento, afirmando: “NDA? Não há um MF vivo que possa impedir a minha história. NDA na minha rua vai rodar 100 milhões.”

Além disso, ela compartilhou uma captura de tela de um vídeo do YouTube que sugeria que ela estava “quebrando o silêncio” sobre Jay-Z, afirmando: “Pare de brincar com meu nome, de morrer por um comentário. Não posso me girar com a força para derrubar Hov. Betta perguntar sobre o pano do qual fui cortado.” Isso indica sua determinação em manter o controle sobre sua narrativa em meio aos rumores.

À medida que o processo se desenrola, ambos Jay-Z e Combs negaram as acusaçõescom Jay-Z acusando o advogado Tony Buzbee de tentar chantageá-lo. Ele afirmou: “O que [Buzbee] calculei a natureza dessas alegações e o escrutínio público me faria querer chegar a um acordo. Não senhor, teve o efeito oposto!“Enquanto isso, a equipe jurídica de Combs classificou as alegações de”golpe publicitário sem vergonha.”