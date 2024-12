O número de torcedores do Girona aumentou nas últimas temporadas, principalmente desde que garantiu sua primeira atuação na Liga dos Campeões

Gironaque recebe Liverpool para o dia 6 do Liga dos Campeõespassou de um clube pouco conhecido a uma das maiores surpresas da Europa graças às suas extraordinárias atuações na campanha anterior, 2023-24, o que também o posiciona como o segundo time favorito da Catalunha.

O território catalão se orgulha de contar com três equipes da Primeira Divisão nesta temporada e destaca o Barcelona como o clube mais importante pela quantidade de títulos que possui e pelas grandes estrelas que passaram por suas fileiras. Abaixo de Barcelona está Espanhol, equipa que conta com mais de 100 anos de história e que regressou este ano ao circuito mais alto do futebol ibérico. Por sua vez, Girona é o “novo” clube da Catalunha, mas o crescimento dos ‘Blanc-i-Vermells’ nas últimas temporadas tem sido impressionante e rapidamente a equipa, trabalhando sob as ordens de Míchel, está a ocupar o lugar dos ‘Periquitos’ ‘como a segunda equipe mais importante da área.

Girona é uma surpresa no futebol espanhol

Um exemplo de como a base de fãs cresceu Girona e a sua importância na Catalunha é Xevi Subinyàdeclarou fã de Barcelonamas assinante de Girona desde 2015. Subinaya sabe que o Girona é um “time pequeno” em comparação com o Espanyol e o Barcelona devido à sua curta história na Primeira Divisão.

“É difícil ter uma torcida muito grande ou forte quando você está na Primeira Divisão há poucos anos. Você sempre esteve nas categorias inferiores, mesmo na Segunda Divisão, muitos anos se passaram, mas foi no últimos vinte anos que estamos há mais tempo na Segunda Divisão”, disse Xevi.

“Sou parceiro Girona e estamos indo para o campo desde 2015 e naquela época, bom, vocês viram que éramos poucos. Houve jogos em que éramos 1.500 ou 2.000 e quando estava frio menos ainda, além disso é um campo muito frio. Nesse momento você já viu que não era um torcedor, digamos assim, que tinha muita vontade de ser do Girona, né? Sim, há muitas pessoas que são de Girona e agora mais, mas em catalão dizemos fazer um ‘poti poti’, que significa uma mistura de várias coisas”, acrescentou.

Xevi Subinyà e sua família vivem um amor ardente por um pequeno clube como o Girona

Xevi mencionou que quando o Girona recebe visitas de Barcelona ó Real Madrid Nas arquibancadas podem-se ver muitas camisolas destes clubes, mas considera que graças aos últimos anos dos ‘Gironins’ o clube aumentou significativamente a sua base de adeptos e até confessou que há muitas crianças que são adeptos do Girona apesar de as estrelas que Culés e Merengues têm.

“Os torcedores, acredito que cada vez mais são do Girona. Neste momento o meu filho é de Girona, não é de BarcelonaEle gosta do Barça, mas é do Girona. E se você conversar com os amigos dele, eles são todos Girona e agora você encontra camisetas Girona em todos os lugares. Na verdade, este foi um boom este ano”, disse ele.

Contudo, o jogo de Girona Não só convence as crianças, como o próprio Subinyà é um exemplo de que os mais velhos agora se identificam mais com as cores dos ‘Gironins’ graças ao que conquistaram nos últimos anos, desde a subida à Primeira Divisão até à qualificação para a Champions. Liga 2024-25.

“Há alguns anos, o Barcelona quando ganhou a Liga dos Campeões em 2015, isso foi num sábado em que ganhou a Liga dos Campeões, e no domingo Girona subir para a Primeira estava em jogo. O último jogo foi disputado em casa, se vencesse era uma equipa de topo e o Lugo empatou-nos aos 89 minutos e não subimos. Lembro-me de um comentário de alguns colegas meus que me disseram: ‘É muito difícil ser de Girona.’ Mas isso está mudando.

“Eu sou de Barcelonao que sempre fui, mas agora o que Girona me deu nos últimos anos ninguém me deu. Ele Barcelona Não me dá e é o facto de ser uma equipa pequena que subiu muito, que no ano passado jogou de forma espectacular e que está nomeada para a Bola de Ouro como melhor equipa. Isso é incrível. É algo que você acaba gostando, certo? Acabei começando a gostar do time”, disse Subinaya.

Quando Girona enfrenta o Barcelona em LaLiga e Xevi Subinyà Ele é claro sobre qual time apoiar.

“Meu filho sabe todos os nomes dos jogadores e onde jogam. Tenho um menino que conheço em campo que me disse abertamente: sou madrileno, mas ele joga Gironaele me diz ‘quando eu jogo Girona contra o Madrid sou do Girona’ e isso acontece um pouco comigo, né? “Quando o Girona joga contra o Barcelona, ​​prefiro que o Girona ganhe porque o Barcelona ganhou tudo”, concluiu.