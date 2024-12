Gisele Bündchen e Tom Brady comemoram o 12º aniversário da filha Vivian com uma homenagem sincera

Vivian Lago Brady está crescendo rápido e seus pais orgulhosos, Gisele Bündchen e Tom Brady, acessou o Instagram para comemorar seu 12º aniversário com postagens emocionantes. O ex-casal, que divide dois filhos, demonstrou seu amor e admiração pelo filho mais novo por meio de uma série de fotos e mensagens comoventes.

Supermodelo Gisele Bündchen44, compartilhou um vislumbre íntimo de seu relacionamento com Vivian. Suas histórias no Instagram apresentaram vários momentos de vínculo mãe-filha, incluindo uma foto da dupla de mãos dadas na praia, um passeio a cavalo ao pôr do sol e um abraço terno onde suas testas se tocaram.

Tom Brady reflete sobre as lições aprendidas com Bill Belichick e sua carreira lendária

“Feliz aniversário para meu raio de sol,” Bündchen escreveu, expressando gratidão por seu “mini-eu”. Ela acrescentou um toque pessoal com a frase em português “te amo muito”, que significa “eu te amo muito”.

Post sincero de Tom Brady

Enquanto isso, aposentado NFL lenda Tom Brady47, postou uma homenagem sincera à sua “garotinha para sempre”. Seu carrossel no Instagram incluía lembranças queridas de Vivian: um abraço na frente do Torre Eiffel, uma aventura de mergulho em um penhasco e uma foto nostálgica de um bebê.

Ver você crescer e correr atrás de seus sonhos são os momentos de maior orgulho da minha vida”, escreveu Brady. Ele descreveu Vivian como uma fonte de “amor, compaixão e alegria” que preenche todos os cômodos em que ela entra, encerrando com: “Eu te amo infinito x infinito.

Um sucesso de co-parentalidade

Apesar do divórcio de 2022, Bündchen e Brady continuam comprometidos em ser co-pais de seus dois filhos, Viviane e 14 anos Benjamin. Brady também tem um filho de 17 anos, Jackde um relacionamento anterior.

Desde a sua separação, Bündchen encontrou um novo amor com instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valentecom quem ela supostamente está esperando um filho. O casal foi localizado em Costa Ricaonde continuam a construir a sua vida juntos.

Através de todas as mudanças, Bündchen e Brady’s a celebração compartilhada do aniversário de Vivian ressalta sua dedicação aos filhos. Como Viviane entra na adolescência, fica claro que ela tem o apoio e o amor inabaláveis ​​de seus pais.