Gisele Bundchen vive um caso de amor no cinema com Joaquim Valente enquanto Tom Brady “parece desmoronar”

Tom Brady parece estar lutando para aceitar o fato de que Gisele Bündchen passou dele como o ex-Patriotas da Nova Inglaterra‘ estrela luta para estabelecer química com as mulheres enquanto a modelo brasileira está grávida de seu último filho.

A dupla se conheceu em 2006 e se casou em 2009 e tem dois filhos juntos, mas seu tempo chegou ao fim em 2022, quando ela anunciou que havia finalizado o divórcio, com a relutância do homem de 47 anos em deixar a NFL supostamente sendo um ponto de ruptura. .

Desde então, eles seguiram caminhos separados e seu capítulo parece ter sido firmemente encerrado para Bundchen depois que ela anunciou que estava grávida de seu novo namorado, Joaquim Valente.

Uma fonte revelou como Valente e o jovem de 44 anos estão intimamente ligados, compartilhando muitos interesses além da paixão comum pelo Jiu-Jitsu brasileiro, e foi assim que se conheceram.

“Os dois deixaram o Brasil muito jovens”, disse uma fonte ao RadarOnline.com. “Ambos criaram vidas incríveis nos EUA. Ambos amam Miami, mas também gostam de viajar.

“Ambos desfrutam de uma vida saudável. Giseleestá em um ótimo espaço. Ela está feliz e curtindo muito a vida. Joaquim é perfeito para ela.”

Valente é conhecido por sua privacidade e desejo de evitar os olhares da mídia, tanto que nem tem uma conta pública no Instagram. Sua conta corrente tem 9.200 seguidores, um valor minúsculo comparado aos 23 milhões de seu parceiro.

Ele conheceu a mãe de seu filho em 2021, quando começou a treiná-la e a apoiá-la durante a separação de Brady, e em um verdadeiro arco de amigos para amantes, as coisas ficaram românticas depois que o divórcio foi confirmado.

Mas embora amigos para amantes sejam água nova para ela, ela admitiu anteriormente que adora a honestidade e a transparência e agora está entusiasmada com sua futura família com Valente, enquanto eles procuram criar um lar “pacífico”.

“Gisele e Joaquim estão felizes com este novo capítulo em suas vidas”, acrescentou uma fonte de acordo com RadarOnline.com. “E eles estão ansiosos para criar um ambiente pacífico e amoroso para toda a família.

“Ela está animada com o bebê e se sente bem. Ela está grávida de vários meses e planejando um parto em casa.”

Brady luta sem Bundchen

Enquanto isso BradyAs tentativas de amor do jogador de futebol não tiveram sucesso e parece que a razão por trás disso é a falta de esforço genuíno enquanto o jogador de futebol luta para superar o divórcio e a separação de sua família.

Ele namorou a supermodelo russa, Irina Shaykpor um breve período, mas isso desmoronou porque ele aparentemente demonstrou falta de interesse por ela, enquanto outros relatos dizem que ele está perdido em seus próprios sentimentos, mas de qualquer maneira não tem reputação de ser romântico.

“Tom teve dificuldade em superar seu casamento”, disse uma fonte separada, de acordo com RadarOnline.com. “Ele namorou Irina, mas acabou mal, provavelmente porque ele estava apenas pela metade. Muitas mulheres se atiraram em cima dele, mas ele simplesmente tem muito pouco interesse.

“Para muitas pessoas, isso soa como um pedido de ajuda. Tom parece estar desmoronando.”