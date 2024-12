Há um novo jogador no espaço do MMA.

Na quarta-feira, Darren Owen anunciou que uma nova liga de MMA baseada em equipes, a Global Fight League, lançará sua primeira temporada a partir de abril de 2025. O anúncio inicial, que ocorre quase exatamente três anos depois de Owen revelar planos semelhantes para uma diferente promoção de luta baseada em equipes, foi feita no programa de Ariel Helwani, seguida por um comunicado à imprensa dando mais detalhes sobre a nova promoção.

“Lançada em 2025, a Global Fight League busca redefinir o modelo de negócios e aumentar a competição nas artes marciais mistas”, disse Owen. “Atletas e treinadores farão parte de um plano de incentivo e divisão de receitas baseado no sucesso da liga, enquanto competem pela glória e se envolvem com torcedores em cidades ao redor do mundo. A GFL irá reimaginar o negócio dos esportes de combate para o século 21.”

Embora os detalhes ainda sejam escassos, a temporada inicial da GFL será composta por seis equipes “baseadas nos principais mercados globais” compostas por 20 lutadores, dois representantes de cada uma em 10 categorias de peso.

E a lista de lutadores já anexados é robusta. A GFL forneceu uma lista incompleta de lutadores já contratados pela promoção, apresentando vários grandes nomes, incluindo oito ex-campeões do UFC.

Desta lista inicial, Tyron Woodley, Fabricio Werdum, Anthony Pettis, Junior dos Santos, Luke Rockhold, Frank Mir, Andrei Arlovski e Benson Henderson, todos detentores de títulos no UFC, enquanto Marlon Moraes, Wanderlei Silva, Gegard Mousasi, Rafael Carvalho , Lance Palmer e Will Brooks foram campeões em outras organizações importantes, como Bellator e World Series of Fighting.

Além disso, a GFL também afirma que está “comprometida em fornecer benefícios financeiros incomparáveis, ao mesmo tempo em que prioriza a saúde e a segurança dos lutadores” e terá um modelo de divisão de receitas 50/50 com os lutadores, incentivos de aposentadoria e uma associação de atletas, que é liderada por pelo ex-campeão do WSOF Marlon Moraes.

Owens disse a Helwani que espera se reunir com potenciais parceiros de transmissão em janeiro para garantir um acordo de direitos de transmissão para a temporada inaugural da promoção.