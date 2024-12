Gordon Ryan emite uma resposta acalorada às alegações de esteróides do ‘idiota’ Mikey Musumeci no jiu-jitsu: ‘Não é trapaça’

Gordon Ryan bateu palmas para Mikey Musumeci.

Após deixar o ONE Championship, Musumeci assinou contrato com o UFC para competir no grappling, com sua primeira luta promocional acontecendo na noite de quinta-feira, em Las Vegas. Durante o media day do UFC 310, Musumeci disse que um de seus objetivos era limpar o esporte, com a ajuda do UFC, incluindo tornar as coisas mais limpas com os atletas que não podem tomar esteróides ou outras drogas para melhorar o desempenho.

Musumeci chegou ao ponto de dizer que “99%” dos atletas de jiu-jitsu fazem PEDs. Ryan, um dos competidores mais conhecidos do esporte, discordou da declaração de Musumeci e emitiu uma resposta inflamada na página do Instagram do MMA Fighting.

“O cara que fala sobre ética e moral está no 37 [jiu-jitsu] equipes, conseguiu o que pôde delas e depois foi embora”, disse Ryan. “Você quer ter meu [d*ck] na sua boca constantemente e falar sobre moral? Que tal começar com lealdade. Este rato esteve em mais equipas que o Keenan. Pega o que deseja e quando não consegue mais aprender, parte para o próximo. Saia de sua posição moral, idiota.

“Esse cara está falando sobre trapaça. Os esteróides são legais em todas as competições, menos em competições específicas da IBJJF, desde 2019. Não é trapaça. Tudo o que ouço é uma desculpa para explicar por que você nunca poderia fazer o que os outros, especificamente eu, fiz. Então, ele fala sobre fortaleza mental, o mesmo idiota que posta uma vez a cada poucos meses sobre sua saúde mental e sobre como ele está triste e como não consegue lidar com pessoas falando merda com ele, e o mesmo cara que foi convidado para O ADCC mais do que qualquer pessoa que nunca competiu e nem competiu porque tem medo de não vencer nesse conjunto de regras.

“Inventei algumas desculpas idiotas e desisti todas as vezes. Todos estes [c*ck] os idiotas têm meu nome ao falar de algum ponto moral elevado, mas não conseguem nem fazer as coisas mais básicas do esporte, como permanecer leais àqueles que o criaram. É impressionante.”

Musumeci diz que pode ser um líder no jiu-jitsu e pretende ser um catalisador para limpar as coisas agora que está sob a bandeira do UFC.

“Sinto que o que estou fazendo agora é definitivamente a coisa mais importante para lutar em termos de ter uma plataforma estável”, disse Musumeci na quarta-feira no media day. “Eu sinto que muito do jiu-jitsu atualmente está muito instável. Há muita ética e moral horríveis, e espero agora que com o UFC possamos mudar isso e torná-lo um esporte profissional.

“Porque não tem sido um esporte profissional, o jiu-jitsu, com pessoas que eles usam descaradamente [performance enhancing drugs]. Eles não são atletas. Eles realmente não têm os valores dos artistas marciais. Eu realmente só quero mudar isso e nos dar essa plataforma no UFC e nos tornarmos profissionais.”