Gordon Ryan sentiu que não tinha escolha a não ser responder a Mikey Musumeci.

Durante o dia de mídia do UFC 310, antes de sua estreia no Fight Pass Invitational, Musumeci disse que as drogas para melhorar o desempenho são um grande problema no jiu-jitsu, e que “99 por cento” dos atletas do esporte as usam – incluindo Ryan.

Ryan emitiu uma resposta acalorada, chamando Musumeci de “idiota” e disse que os esteróides não são ilegais. Durante uma disputa no sábado, Ryan explicou seu motivo para bater palmas em Musumeci.

“Acordei e ele estava me atacando”, disse Ryan. “Já treinei com Mikey antes e sempre fomos legais um com o outro, e na verdade falei muito positivamente sobre ele no [The Joe Rogan Experience] quando eu estava lá, e nunca tive nada contra Mikey, mas ele sempre tem meu nome em suas reclamações sobre esteróides e coisas assim.

“Ele dirá meu nome e depois dirá: ‘Esses caras não são atletas’ ou ‘Esses caras são mentalmente fracos’ ou seja qual for o caso. Então eu deixei passar por um tempo e ele continuou me atacando e me atacando, então eu pensei, ‘OK, se vamos jogar esse jogo, vamos jogar esse jogo’”.

Embora Ryan não goste de como Musumeci continua dizendo que há problemas de PED no jiu-jitsu, ele na verdade concorda com seu ex-competidor do ONE Championship. Simplesmente não é o mesmo raciocínio da perspectiva de Ryan.

“O principal problema no momento em retirar os melhoradores de desempenho do jiu-jitsu é que não existe um órgão regulador do jiu-jitsu”, explicou Ryan. “Você ou eu poderíamos começar um torneio de jiu-jitsu amanhã e um de nós pode ter PEDs legais, e um de nós pode ter PEDs ilegais.

“O problema é que se uma organização faz com que os PEDs sejam ilegais, mas todas as outras organizações nas quais você está competindo durante o resto do ano dizem que são legais, agora tenho que estar limpo durante todo o ano competir [for] sua única organização. Mas o resto dos caras que não estão competindo em sua organização podem usar esteróides durante todo o ano. Então estou competindo contra esses caras naturalmente, e nas outras organizações, esses são os caras que estão usando PEDs.”

Ryan espera que as coisas no mundo do jiu-jitsu possam chegar a um lugar mais consistente à medida que o esporte continua a crescer em popularidade.

Se ele e Musumeci voltarão a entrar na mesma página é uma coisa, mas ambos provavelmente chegarão lá se a comunidade conseguir.

“Precisa ser algo generalizado”, disse Ryan. “Eles precisam ser legais em todos os grandes torneios ou precisam ser ilegais porque, se forem ilegais para um, mas forem legais para o outro, você terá atletas que não competirá nesses eventos. …

“Se você consertar isso e todos concordarem que os PEDs são legais ou os PEDs são ilegais, então você poderá fazer algum progresso. Mas neste momento, se apenas uma ou duas organizações o fizerem, não vai funcionar realmente.”