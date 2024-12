Hailee Steinfeld anuncia movimento ousado após noivado com a estrela do Bills, Josh Allen

O quarterback do Buffalo Bills, Josh Allen, tem ganhado as manchetes, não apenas por suas proezas em campo, mas também por sua vida pessoal. A estrela da NFL recentemente ficou noiva da atriz e cantora de Hollywood Hailee Steinfeld, criando um burburinho entre os fãs do mundo dos esportes e do entretenimento. O casal oficialmente trocou alianças em 22 de novembro de 2024em uma proposta sonhadora à beira-mar rodeada de rosas vermelhas e rosa, velas e um clima romântico. Allen compartilhou vislumbres do momento mágico no Instagram, legendando a postagem com a data “11*22*24” e emojis infinitos, capturando a natureza atemporal de seu amor.

Hailee Steinfeldconhecida por seus papéis em filmes como Verdadeira coragem e sua carreira musical com sucessos como Me amo e Letras maiúsculastambém tinha notícias significativas para compartilhar. Na primeira edição de seu boletim informativo, Sociedade Beauo jovem de 27 anos revelou que ela está se afastando de sua carreira musical por enquanto.

“Talvez eu faça mais música, pensei. Mas, como muitos de vocês provavelmente já adivinharam, decidi fazer uma pausa“, escreveu ela com franqueza. Steinfeld explicou que sente que está se perdendo na busca por”momento viral vs. realmente criar, conectar e crescer.” Ela acrescentou: “A música é tão pessoal para mim e simplesmente não parecia mais pessoal.” Embora este anúncio tenha entristecido seus fãs, também despertou expectativa por seu eventual retorno à música.

Allen e Steinfeld iniciam um novo capítulo juntos

O relacionamento do casal se tornou público em julho de 2024, quando eles compartilharam uma postagem no Instagram apresentando instantâneos de seu tempo juntosincluindo um momento romântico com vista para a Torre Eiffel em Paris. Allen legendou a postagem com um simples, mas significativo “Avante”, marcando o início de sua jornada oficial como casal. Desde então, eles foram vistos apoiando os esforços profissionais uns dos outroscom os fãs acompanhando ansiosamente sua história de amor.

Durante uma sessão de perguntas e respostas no boletim informativo de Steinfeld, Allen falou sobre seus sentimentos por ela e seu entusiasmo pelo futuro juntos. “Mal posso esperar para começar uma família com você“, disse ele, mostrando seu profundo comprometimento com o relacionamento deles. O noivado deles é uma prova de amor e apoio mútuo, que só ficou mais forte desde que foram vistos juntos pela primeira vez em maio de 2023.

Enquanto Steinfeld dá um passo atrás na música para se concentrar em novos empreendimentos criativos e Allen continua a brilhar na NFL, o noivado deles marca um lindo novo capítulo em suas vidas. Os fãs estão emocionados ao testemunhar sua jornada juntos enquanto equilibram suas vidas pessoais e profissionais.