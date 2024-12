Harris diz aos apoiadores machucados pela derrota eleitoral que “ninguém pode desistir” em um discurso voltado para o futuro

CNN

A vice-presidente Kamala Harris apresentou na terça-feira uma imagem de determinação voltada para o futuro em seus primeiros comentários importantes desde que admitiu sua derrota eleitoral, implorando aos jovens que “permanecessem na luta” no final do ano e no início do segundo mandato do presidente eleito Donald Trump. abordagens.

“Os movimentos pelos direitos civis, pelos direitos das mulheres, pelos direitos dos trabalhadores – os próprios Estados Unidos da América – nunca teriam existido se as pessoas tivessem desistido da sua causa depois de um processo judicial, uma batalha ou uma eleição não ter corrido a seu favor, ” Harris disse a uma multidão de jovens líderes no condado de Prince George, em Maryland.

A vice-presidente disse que foi abordada por apoiadores no último mês “dizendo-me que se sentiam cansados, talvez até resignados”.

“As pessoas me disseram que não têm certeza se têm a força, e muito menos o desejo, para continuar na luta”, disse ela. “Mas deixe-me ser muito claro: ninguém pode ir embora. Ninguém pode ir embora. Devemos permanecer na luta, cada um de nós.”

Embora as observações de Harris tenham atingido um tom optimista, o cenário desmentiu algum reconhecimento de onde ela e os Democratas falharam no seu esforço falhado para derrotar Trump, que fez avanços significativos junto dos jovens neste ciclo eleitoral.

Também a posicionaram implicitamente como uma ponte para a próxima geração de líderes democratas – a continuação de uma promessa que o Presidente Joe Biden também fez, mas que acabou por não cumprir, tornando-se, em vez disso, uma ponte para uma segunda administração Trump.

“Em momentos como este, o verdadeiro teste ao nosso carácter é o quão resilientes e persistentes somos para perseguir o futuro que todos podemos ver”, disse ela. “Levantamos as mãos ou arregaçamos as mangas?”

Harris não deu planos concretos para seu futuro; seus assessores continuam divididos sobre se ela deveria concorrer ao governo da Califórnia em 2026 ou montar outra campanha para a presidência dois anos depois. Sua decisão provavelmente terá que ser tomada até o final do verão.

A vice-presidente manteve-se discreta desde seu discurso de perda e concessão no mês passado. Ela foi ao Havaí passar férias de uma semana em meados de novembro, retornando a Washington a tempo de ser voluntária na DC Central Kitchen no Dia de Ação de Graças. Ela passou o sábado para pequenas empresas fazendo compras em uma loja de livros de receitas em Washington.

Ela participou do Kennedy Center Honors no início deste mês e também recebeu funcionários de seu escritório e campanha para festas de fim de ano e jantares de gala no Observatório Naval na semana passada.

