Ian Machado Garry destrói o ‘covarde’ Colby Covington e responde a Shavkat Rakhmonov dizendo que ele bateu no treinamento

Ian Machado Garry passou a maior parte do ano passado tentando conseguir uma luta contra Colby Covington, mas apesar de seus esforços, o confronto nunca deu certo.

Enquanto o invicto meio-médio irlandês diz que é uma luta que o UFC queria, Garry afirma que Covington se abaixou, se esquivou e fez todo o possível para evitá-lo. Essa crença só foi fortalecida depois que ele foi retirado da luta principal do UFC Tampa para enfrentar Shavkat Rakhmonov no UFC 310 e então Covington imediatamente o substituiu na luta contra Joaquin Buckley.

“Ele simplesmente reapareceu magicamente do nada!” Garry disse durante o media day do UFC 310. “Apenas veio do nada, não foi? ‘Ah, sim, eu farei isso!’ Isso apenas mostra que ele é um covarde. Isso prova que ele nunca, jamais, quis lutar comigo em primeiro lugar.

“Ele é o exemplo perfeito de alguém que está tentando permanecer relevante falando sobre mim, Shavkat, ele até mencionou Charles [Oliveira] a certa altura porque ele estava recebendo toda a atenção da mídia. Ele fala demais e não está disposto a apoiar isso.

Antes mesmo de ser questionado sobre Covington, Garry já atacou lutadores do elenco do UFC que recebem ofertas de luta, mas depois recusam por qualquer motivo.

Na sua opinião, não deveria haver opção.

Garry acredita que se o UFC vier desafiar um adversário, todo lutador deve aceitar ou ficar de fora até que esteja disposto a aceitar o combate inicialmente oferecido a ele.

“Todas essas pessoas falam para permanecerem relevantes, para manter alguma relevância na divisão ou manter seu lugar, mas as pessoas são muito seletivas neste esporte e acho que algo precisa ser mudado nisso”, disse Garry. “Deveria ser você lutar com esse cara ou você não luta de jeito nenhum.

“Porque é ridículo que essas pessoas falem o que dizem, mas não o sustentem. Este fim de semana é a prova de que eu disse que faria isso e estou apoiando e Shavkat é o mesmo.”

Ex-parceiro de treino quando ambos trabalhavam no Kill Cliff FC, na Flórida, Garry só elogiou Rakhmonov, apesar de algumas conversas inúteis antes da luta que adicionaram um novo elemento ao confronto do co-evento principal no sábado.

Nos dias que antecederam a luta, Rakhmonov proclamou com orgulho que na verdade finalizou seu próximo oponente com uma finalização durante uma sessão de sparring que a esposa de Garry estava filmando. Rahkmonov implorou que divulgassem a filmagem como um golpe óbvio sobre quem era melhor quando treinavam juntos.

Em resposta, Garry não negou o que aconteceu, mas também zombou da sugestão de que qualquer treino, especialmente aquele que aconteceu há vários anos, tenha algum impacto na próxima luta do UFC 310.

“Se ele quer aproveitar um momento de sucesso nos treinos de dois anos atrás e pensa que sou o mesmo lutador de então, então ele estaria redondamente enganado”, disse Garry. “Não acredito que ele vá se agarrar a algo assim.

“Acredito que ele está sendo honesto. Ele está dizendo que isso aconteceu, e aconteceu. Não vou me virar e dizer que não. Mas se eu sentar aqui e contar os malditos nomes que venci no sparring, isso simplesmente não é relevante. Seria uma conversa muito diferente. Ele tem que fazer isso no sábado à noite. Vou lá e vou mostrar a ele que sou muito melhor do que ele poderia imaginar.”

Supondo que tudo corra bem e ele ainda esteja invicto após enfrentar Rakhmonov neste fim de semana, Garry já está de olho em uma futura luta contra o campeão meio-médio do UFC Belal Muhammad em 2025.

Não há mais desvios após esta vitória e Garry está feliz em manter seu foco nos oponentes que realmente querem lutar com ele, em vez de alguém como Covington, que ele promete que nunca faria.

“Ele nunca, jamais, em um milhão de anos, entraria naquele octógono comigo e enfrentaria seus medos”, disse Garry sobre Covington. “Porque sou o homem que ele mais teme.”