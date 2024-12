Ian Machado Garry explica por que não perdeu o confronto no UFC 310 com o ‘bicho papão’ Shavkat Rakhmonov

Ian Machado Garry deu a Shavkat Rakhmonov o teste mais difícil de sua carreira – um teste no qual ele não tem certeza se seu ex-parceiro de sparring passou.

A co-luta principal do UFC 310 de sábado viu Garry e Rakhmonov se enfrentarem por cinco rounds com o desafiante número 1 com 170 libras em jogo. Em uma luta de alta habilidade técnica e ocasionalmente pouca ação, Rakhmonov conseguiu uma vitória no placar com um trio de marcas de 48-47. Isso melhorou o recorde profissional de Rakhmonov para 19-0, enquanto Garry registrou a primeira derrota em sua carreira de 16 lutas.

Esse revés não desanimou Garry nem um pouco, já que ele falou com confiança sobre seu desempenho para a mídia na coletiva de imprensa pós-luta da noite.

“Sou humilde na vitória e na derrota, sempre fui, e não sinto que perdi hoje”, disse Garry. “Minha mão pode não ter se levantado, mas saí e lutei com um gigante. Eu saí e lutei com o bicho-papão e mostrei que ele é humano. Fui lá com três semanas de antecedência, salvei esse evento, salvei esse card contra o homem mais assustador da categoria e fui lá e parei quase tudo.

“Em nenhum momento ele pareceu ter finalizado a luta, coloquei ele em duas finalizações. Eu peguei suas costas. Eu me diverti. Mostrei que posso ficar com o melhor da categoria e esta noite provei em pouco tempo que posso ser campeão com certeza e posso fazer isso por cinco rodadas e não há falhas no meu jogo. Não há nada que aquele homem trouxe para mim esta noite. Ele venceu por opinião e tudo bem. Posso conviver com isso e estou muito feliz com meu desempenho esta noite.”

Garry substituiu o campeão meio-médio do UFC Belal Muhammad, que lutaria contra Rakhmonov na luta principal de sábado, antes de ser forçado a se retirar devido a uma infecção no pé. Isso mudou o que estava em jogo para Rakhmonov, que continua na fila para lutar contra Muhammad depois de vencer Garry.

Considerando o quão próximo foi o placar, Garry não acha que esteja muito longe da posição de Rakhmonov na classificação.

“Eu fui lá contra o homem mais assustador e quase acabei com ele”, disse Garry. “Isso mostra que tenho mentalidade de campeonato. Vinte e cinco minutos, eu fiquei ali na frente dele, ele não tinha nada mais do que eu. Parei cada uma das quedas dele, foi limpo, fiz ele lutar com unhas e dentes por tudo. Isso mostra o nível de talento que tenho e mereço ser um dos melhores do mundo e mereço mais respeito por isso agora.”

Garry e Rakhmonov lutaram entre si em todas as fases do jogo, com grande parte da disputa sendo composta de cansativas batalhas de luta contra a cerca. Apesar da reputação de Rakhmonov como lutador de elite, ele teve que trabalhar para conseguir quedas contra Garry, que é mais conhecido como atacante.

A luta de chão foi tão competitiva que Garry chegou a ameaçar com um mata-leão no round final, que Rakhmonov defendeu habilmente antes de voltar à primeira posição. Perguntaram a Garry se ele acha que algum dia eles terão uma revanche e ele realmente prevê um futuro onde eles terão uma trilogia.

“Eu disse isso antes da luta, já falei para vocês antes, acredito que ele é melhor que todo mundo e acredito que sou melhor que todo mundo e vamos nos ver várias vezes em nossa carreira”, Garry disse. “Não acredito que vamos nos ver mais uma vez, acho que pode ser duas vezes. Acho que ele é muito bom e sei que sou muito bom.”

Por enquanto, Garry está feliz por ter silenciado muitos de seus críticos, incluindo os criadores de probabilidades que consideraram o irlandês um dos maiores azarões do card. Não foi o dia dele, mas se ele cruzar novamente com Rakhmonov na jaula, ele tem certeza de que o resultado será diferente.

“Para mim, é crescimento e evolução constantes e conforme você sobe na hierarquia, você olha para a luta com Neil Magny”, disse Garry. “Dominação do início ao fim. Você olha para a luta com Geoff Neal. Eu fui lá, bati em um homem que bate como um caminhão. Eu o venci de forma limpa, venci-o com eficiência e fiz isso bem. [Michael Page]ninguém gosta de atacar com aquele homem. Saí e desmanchei clinicamente a trocação dele. Pegou seu chute, derrubou-o, controlou-o. Agora eu fui lá contra o homem mais assustador. Estou lutando contra todas as pessoas que as pessoas não querem lutar e as pessoas estão me rejeitando à esquerda, à direita e ao centro. Não sou nada além de um gamer, não tenho nada além de respeito por todos com quem trabalho e por todos com quem luto. Serei campeão um dia.

“Hoje é uma prova do quanto eu trabalho, do quanto sou talentoso, e que aquele cara, 18-0, 18 finalizações antes dessa luta, entrou, não parecia aquele bicho-papão hoje, né? Ele parecia o mesmo? Estarei de volta e vencerei aquele homem, prometo a vocês, e estou muito animado para esse dia.