Ian Machado Garry revela que Charles Oliveira estará no seu corner no UFC 310

Ian Machado Garry tem uma ajudinha extra para o UFC 310.

Neste sábado, Garry enfrenta Shavkat Rakhmonov em uma luta co-principal de cinco rounds do UFC 310. É uma luta importante para Garry, já que uma vitória provavelmente o colocará o próximo na fila para a disputa pelo título dos meio-médios e, como tal, Garry está desistindo de tudo. as paradas, incluindo trazer um cornerman muito especial com ele para o evento.

“Li uma estatística outro dia: Charles Oliveira foi ao quarto round pela primeira vez na carreira após sua 46ª luta no UFC”, disse Garry em seu YouTube. “Isso é loucura! O cara é uma máquina! …

“Eu amo e adoro Charles Oliveira de todo o coração. Ele é absolutamente o lutador mais divertido do UFC. … O homem nunca esteve em uma luta nada divertida. Ele é um selvagem absoluto, eu o amo e ele estará ao meu lado nessa luta.”

Uma ajudinha extra certamente não fará mal. Assim como Garry, Rakhmonov está invicto na carreira no MMA; entretanto, ao contrário de Garry, Rakhmonov nunca confiou nos juízes para vencer. Rakhmonov tem um perfeito 18-0 em sua carreira, com 18 finalizações. Seu histórico impressionante fez muitos fãs acreditarem que Rakhmonov é o próximo campeão dos meio-médios, mas no sábado Garry pretende acabar com esse sonho, custe o que custar.

“Acho que Deus tem um plano, e se Deus quiser que eu termine Shavkat, ele me dará”, disse Garry. “Mas não tenho nenhum problema em sair de Shavkat por 25 minutos e fazer uma declaração. …”

“Vou vencer, independentemente de qualquer coisa que alguém me jogue”, acrescentou Garry mais tarde. “Estou lhe dizendo agora, 7 de dezembro, Ian Garry x Shavkat Rakhmonov, estou levantando a mão, 16-0, por qualquer meio necessário.”

Se Garry conseguir respaldar suas palavras, ele quase certamente desafiará o campeão meio-médio Belal Muhammad. Com apenas 27 anos, Garry teria então a chance de se tornar um dos mais jovens campeões do elenco do UFC. Mas ele não tem intenção de parar por aí. “O Futuro” tem grandes planos para si, e todos eles começam neste fim de semana.

“Você verá isso no futuro porque vou subir para o peso médio e levar esse cinturão também”, disse Garry. “Tenho certeza de conseguir um segundo cinturão. Posso até subir para o meio-pesado e conquistar o terceiro cinturão. Porque confie em mim, posso fazer o que quiser.”

O UFC 310 acontece no dia 7 de dezembro na T-Mobile Arena, em Las Vegas.