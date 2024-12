Ídolos do K-Pop comemoram feriados com fotos alegres!

A época do Natal chegou… e os maiores nomes do K-pop já estão mostrando com orgulho o quão alegres eles podem ser nesta época de festas!!

Cantor de “Killin’ Me Good” Jihyo claramente sabe que o Papai Noel está fazendo uma lista e verificando-a DUAS VEZES – porque ela orgulhosamente fez uma pose com sua árvore enfeitada… assim como o líder do NCT Taeyongem RIIZE Anton e vocalista do ITZY Yeji.

As Super Damas do (G)I-DLE – Minnie, Miyeon, Soyeon, Yuqi dar Shuhua – canalizaram sua Sra. Noel juntos… com roupas vermelhas e brancas combinando para arrancar.

Mas a alegria do feriado não se limita aos grupos de cada ídolo… como LE SSERAFIMde Kazuha dar Chaewon se uniu a infelizmentede Karina dar Inverno para uma colaboração para mostrar que estão prontos para dezembro. 25 para rolar.

A equipe do NMIXX também ficou festiva… com Lily, Kyujin, Jiwoo e Bae exibindo orgulhosamente sua alegria festiva em algumas fotos divertidas também!!

Não para por aí – como as Lovesick Girls de BLACKPINKo Crianças perdidas caras e muitas outras estrelas favoritas de todos entraram na lista dos “legais” deste ano!!