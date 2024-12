Ilia Topuria envia mensagem ao peso pena: ‘Não vou deixar o título vago’

Ilia Topuria tem uma mensagem para todos os seus colegas pesos penas.

No início desta semana, o campeão peso pena do UFC sugeriu que seu tempo na categoria até 145 libras pode estar chegando ao fim, dizendo que está pensando em deixar o título vago para subir para o peso leve. Em resposta, Diego Lopes – que está entre os principais candidatos ao peso pena – rapidamente sugeriu que ele e o ex-campeão Alexander Volkanovski lutassem pelo título vago. E aparentemente isso não combina com Topuria.

Na quinta-feira, “El Matador” mandou uma mensagem a todos os pesos penas de que não planeja perder o título e que sua passagem para o peso leve está longe de ser uma certeza no momento.

Não vou deixar o título vago. A decisão de passar para a próxima categoria é inteiramente minha. Ainda não tive nenhuma conversa com o UFC, então ainda está tudo para ser decidido. Pare de comemorar porque não vou a lugar nenhum. Conquistei minha categoria e vou fazer… -Ilia Topuria (@Topuriailia) 12 de dezembro de 2024

Topuria é atualmente o favorito para ganhar o Lutador do Ano de 2024, depois de nocautear Volkanovski para conquistar o título dos penas e depois fazer o mesmo com Max Holloway em sua primeira defesa de título.

Parecia que a próxima revanche com Volkanovski seria para Topuria, até que o campeão sugeriu que poderia abandonar a categoria de peso. Agora talvez esses planos também estejam suspensos.