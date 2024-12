CNN

O drama da confirmação do Gabinete em torno das escolhas mais provocativas de Donald Trump não envolve apenas Pete Hegseth, Kash Patel, Tulsi Gabbard ou Robert F. Kennedy Jr.

É principalmente sobre o próprio Trump, e o tipo de presidência que ele deseja, aquela que ele acabará conseguindo, e as esperanças de seu movimento MAGA de que ele se manterá firme em sua promessa de abalar o estado administrativo federal em sua essência e promulgar seu e sua vingança.

O que está em jogo foi revelado nos últimos dias por uma campanha de pressão feroz nos meios de comunicação social e conservadores que visava a senadora Joni Ernst devido às suas reservas sobre a escolha de Trump no Pentágono, Hegseth. A sua candidatura tornou-se cada vez mais importante depois de Trump ter perdido a sua primeira escolha para procurador-geral, Matt Gaetz, devido a alegadas alegações de má conduta sexual que o antigo legislador nega.

Na semana passada, as hesitações do republicano de Iowa sobre Hegseth deixaram as esperanças de confirmação do ex-âncora da Fox News em perigo devido à estreita maioria do Partido Republicano no Senado. Em meio a preocupações sobre alegações de agressão sexual e consumo de álcool e sua oposição anterior às mulheres que serviam nas forças armadas, alguns de seus colegas até sugeriram Ernst, um veterano da guerra do Iraque que lutou contra o abuso sexual nas forças armadas, como um possível candidato substituto.

Mas na segunda-feira, após o rápido aumento da pressão, inclusive em seu estado natal, Ernst disse em um comunicado após outra reunião com Hegseth que “apoiaria Pete neste processo” e esperava uma “audiência justa”, embora não se comprometesse a votar a favor. sua confirmação. (Hegseth negou qualquer má conduta sexual e não foi acusado de um incidente de 2017 na Califórnia).

A republicana de Iowa enfrentou avisos nas redes sociais de que enfrentaria um grande desafio em 2026 se não abandonasse suas reservas sobre Hegseth.

O filho do presidente eleito, Donald Trump Jr., na semana passada, por exemplo, ampliou uma postagem no X que apontava que Ernst estava entre quase todos os senadores republicanos que votaram para confirmar o secretário de Defesa do presidente Joe Biden, Lloyd Austin, dizendo que qualquer um que fez isso e depois criticou que Hegseth talvez estivesse “no partido político errado!” Em uma ameaça local a Ernst, Steve Deace, um apresentador conservador de talk show de longa data no estado, disse que não queria ser senador, mas estava pronto para desafiá-la nas primárias republicanas de 2026. “Acho que este é um ponto de inflexão, (um) ponto de inflexão para a direita na América e está em nosso próprio quintal”, disse Deace em seu programa de TV Blaze na segunda-feira.

E Brenna Bird, procuradora-geral do Iowa, alertou numa coluna no site de notícias conservador Breitbart.com na sexta-feira que “os políticos de DC pensam que podem ignorar as vozes dos seus eleitores e acolher difamações dos mesmos meios de comunicação que divulgaram mentiras durante anos”. Bird não mencionou Ernst ou Hegseth, mas o aviso de um apoiante tão proeminente de Trump foi inequívoco. “Quando os eleitores escolhem um presidente, estão a seleccionar a visão desse presidente para um gabinete que irá implementar a sua agenda”, escreveu Bird.

A mensagem aqui e no apoio cada vez mais vocal de Trump a Hegseth – num Truth Social Post e numa entrevista da NBC gravada na sexta-feira – é que ele lutará pelo seu futuro secretário da Defesa – pelo menos por agora – e que qualquer senador republicano que rompa com ele sentirá o calor.

Ernst, senador por dois mandatos, dificilmente é um rebelde natural. Seu porta-voz encerrou na semana passada qualquer especulação sobre ela mesma procurar o emprego no Pentágono. Ela votou consistentemente com Trump durante seu primeiro mandato e votou duas vezes para absolvê-lo em julgamentos de impeachment. Ela foi apoiada pelo movimento Tea Party de extrema direita em 2014 e 2020. Mas o facto de agora correr o risco de alienação da base de Trump mostra como o Partido Republicano mudou.

Ao seleccionar Hegseth para dirigir o Pentágono, Patel para o FBI, Gabbard para ser director da inteligência nacional e Kennedy para o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Trump está a estabelecer o tom para uma turbulenta segunda presidência.

Cada uma das escolhas critica vigorosamente os departamentos para os quais foram escolhidas. Eles acreditaram nas alegações de Trump de que ele é uma vítima inocente da perseguição por parte do “Estado Profundo” – agências de inteligência, burocratas, altos funcionários e jornalistas de Washington. E todos são profundamente leais ao antigo e futuro presidente e comprometeram-se a executar a sua vingança contra os centros de poder da defesa, da inteligência, da medicina e da comunicação social.

Se as escolhas de Trump parecem pouco qualificadas e estão ansiosas por expurgar a força de trabalho federal que devem liderar, esse é exactamente o ponto para os apoiantes de Trump que pensam que o governo é corrupto e uma ameaça à sua visão do mundo.

O presidente eleito deixou claro que acredita que os seus instintos mais verdadeiros foram restringidos no seu primeiro mandato por funcionários de elite e generais que tentaram administrá-lo. Memórias de ex-funcionários confirmam isso. E dentro do mundo Trump, figuras como o antigo secretário da Defesa James Mattis, o antigo secretário de Estado Rex Tillerson e o antigo chefe de gabinete da Casa Branca John Kelly e outros são insultados. A intenção desta vez muitas vezes parece menos uma tentativa de governar, mas sim de travar um conflito destrutivo contra o próprio governo.

Steve Bannon – um dos líderes ideológicos do movimento “Make America Great Again”, que talvez esteja mais perto do que nunca de ver a sua visão concretizada para a “desconstrução do estado administrativo” – argumentou no seu podcast “War Room” na segunda-feira que as escolhas do Gabinete Trump representam um momento decisivo.

“É imperativo que Pete e Kash sejam confirmados, pelo menos para enviar uma mensagem de que o presidente Trump terá a administração que deseja”, disse Bannon, que serviu como principal assessor da Casa Branca no primeiro mandato e recentemente deixou o cargo. prisão depois de ser condenado por duas acusações de desacato ao Congresso.

Deace argumentou que Trump, a quem comparou a um rei, mostrou mais astúcia e melhores tácticas do que no seu primeiro mandato, embora tenha admitido que a proposta ainda não tinha sido totalmente testada no processo de confirmação. Ele perguntou aos seus ouvintes e telespectadores: “Quanto ele está disposto a colocar o dedo na balança e purgar a corte dos irresponsáveis ​​e traiçoeiros?”

O impacto da última pressão parece estar a criar força para Hegseth, cuja candidatura parece estar em melhor forma do que há uma semana. Patel – que é considerado por muitos democratas e analistas jurídicos como um provocador de extrema direita que poderia desafiar o Estado de Direito – teve uma jornada tranquila durante seu primeiro dia de reuniões com senadores republicanos na segunda-feira.

Gabbard, entretanto, pode ter tido uma folga da deposição do Presidente sírio, Bashar al-Assad, uma vez que o seu encontro com o brutal ditador sírio tem sido uma das principais questões em torno da sua candidatura para chefiar as agências de espionagem dos EUA.

Até que ponto Trump está pronto para lutar por Kennedy, um proeminente cético em relação às vacinas, ainda não foi testado. Dezenas de ganhadores do Prêmio Nobel instaram na segunda-feira o Senado a bloquear sua nomeação em uma carta, obtida pelo The New York Times, que cita sua oposição a muitas “vacinas que protegem a saúde e salvam vidas”, críticas ao flúor na água potável e promoção de teorias da conspiração sobre o VIH/SIDA. Ainda não houve nenhum sinal de que a nomeação de Kennedy esteja em perigo.

O principal desenvolvimento na segunda-feira foi a criação de impulso por trás de Hegseth. Ernst disse num comunicado que o potencial chefe do Pentágono, um veterano de combate no Iraque e no Afeganistão, comprometeu-se a realizar uma auditoria completa do Pentágono e a nomear um alto funcionário que garantirá que as mulheres no serviço não estariam sujeitas a “quotas” e que iria também fortalecerá seu “trabalho para prevenir a agressão sexual dentro das fileiras”.

O comentário sugeriu um acordo que pode permitir que Ernst eventualmente vote em Hegseth. O ex-âncora da Fox News, que também enfrentou preocupações sobre seu consumo de álcool, disse em uma postagem no X que acolheu com satisfação o “conselho contínuo” do senador e que estava “grato pelo apoio do senador Ernst neste processo”.

Mais tarde, ele apareceu na Fox News, dizendo que apoiaria as mulheres militares, a quem chamou de “algumas de nossas maiores guerreiras”.

Mas Hegseth ainda não está livre em casa. Quando questionada por Manu Raju da CNN, Ernst não disse se está confiante com as negações de Hegseth sobre a alegação de agressão sexual anterior. Ele não pode perder mais do que três votos republicanos na expectativa de que todos os democratas se oponham a ele. Ele tem reuniões esta semana com outros dois senadores republicanos que ainda não confirmaram seu apoio, Susan Collins, do Maine, e Lisa Murkowski, do Alasca. Apesar de toda a pressão sobre Ernst, ambos os senadores desfrutam de bases de poder únicas e podem ser menos susceptíveis a ataques dos meios de comunicação social aliados do presidente eleito, que são ouvidos pela sua base política.

Patel e Gabbard também desfrutam de um apoio significativo, embora ainda não esteja claro se surgirão senadores resistentes para pôr em perigo as suas controversas escolhas. O senador republicano Lindsey Graham, um importante aliado de Trump, disse estar aberto a um voto sim, apesar das diferenças com Gabbard, uma ex-deputada democrata do Havai, nomeadamente sobre o acordo nuclear da administração Obama com o Irão. “Eu a conheço, gosto dela”, disse o republicano da Carolina do Sul a Raju.

Gabbard também obteve o endosso do senador Bill Hagerty, do Tennessee, que disse a Jake Tapper da CNN que o escolhido do DNI, um tenente-coronel da Reserva do Exército dos EUA, teve uma carreira militar “maravilhosa”. O ex-embaixador no Japão acrescentou: “O presidente Trump contratou-a para um trabalho muito específico. Ele está no processo de fazer isso. E ela realmente levantou questões com respeito à comunidade de inteligência, eu acho, que precisam ser feitas, que precisam ser respondidas.”

Tal como Trump, Gabbard desconfia profundamente das autoridades de vigilância governamentais utilizadas pela comunidade de inteligência. Ela também defendeu Edward Snowden e Julian Assange, que estiveram por trás de duas das piores fugas de informações de inteligência da história dos EUA.

Patel é outro verdadeiro crente nas afirmações exageradas ou muitas vezes falsas de Trump de que o FBI e as agências de inteligência conspiraram contra ele em 2016 e no cargo. Ele ameaçou perseguir profissionais da lei e funcionários do governo Biden que investigaram Trump e processar jornalistas.

Mas as suas opiniões sobre a investigação da Rússia e as investigações sobre as tentativas de Trump de anular as eleições de 2020 são amplamente partilhadas por muitos republicanos que pensam que o FBI precisa especialmente de ser expurgado, mesmo que muitas das soluções de Patel pareçam quase certas para politizar mais as instituições de justiça. amplamente do que antes.

“Todo o contexto e pretexto para esta coisa da Rússia que atrapalhou a campanha de Trump (e) os primeiros anos – de sua administração, tudo isso emanou do FBI, tudo isso precisa ser limpo”, disse Hagerty.