Influenciador Kel Ferreti é preso em operação contra lavagem de dinheiro e jogos de azar

Kel Ferreti, influenciador digital, foi preso nesta quarta-feira (4) durante a operação “Trapaça”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de Bens (GAESF) do Ministério Público de Alagoas (MPAL). A operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e jogos de azar online, como o “Fortune Tiger”, conhecido popularmente como jogo do tigrinho.

Esquema milionário e ostentação

As investigações apontam que Ferreti estaria no centro de um esquema que movimentou milhões de reais, promovendo jogos fraudulentos e induzindo seus seguidores a acreditar em promessas de ganhos fáceis e rápidos. Ostentando uma vida luxuosa nas redes sociais, o influenciador é suspeito de liderar a organização criminosa e utilizar sua influência para atrair novos participantes ao esquema.

Operação em dois estados

Com mandados expedidos pela 17ª Vara Criminal da Capital, a operação cumpriu oito ordens de prisão e busca e apreensão em Alagoas e São Paulo, incluindo as cidades de Maceió e Ribeirão Preto. Durante as diligências, foram apreendidos R$ 20 mil em dinheiro, telefones celulares, documentos e um veículo de luxo na residência de um dos investigados.

Fraudes e movimentações financeiras

Dados fornecidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que o esquema incluía milhares de transferências fragmentadas, realizadas por empresas de fachada, para ocultar a origem ilícita dos recursos. O bloqueio de bens no valor de R$ 21 milhões, além de 10 veículos de luxo, foi solicitado pelo MPAL.

Parcerias estratégicas

A operação contou com o apoio de diversas instituições, como a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social (Seris), além das Polícias Civil e Militar e da Perícia Oficial de Alagoas.

Nome da operação

“Trapaça” reflete o engano praticado contra as vítimas, que eram atraídas por falsas promessas de enriquecimento fácil. A operação expõe como influenciadores digitais podem se tornar peças centrais em esquemas de fraudes, reforçando a importância do combate a crimes dessa natureza.

Kel Ferreti deverá passar por audiência de custódia ainda nesta manhã, enquanto as investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema.