Informante do FBI acusado de mentir sobre Joe e Hunter Biden se declara culpado

Um informante do FBI acusado de mentir sobre a família Biden fechou um acordo judicial com o advogado especial David Weiss, o promotor que liderou a investigação criminal de Hunter Biden.

Alexander Smirnov deve se declarar culpado de quatro acusações, incluindo evasão fiscal e obstrução da justiça ao fornecer informações falsas ao FBI, de acordo com um processo judicial na Califórnia na quinta-feira.

Smirnov disse falsamente ao FBI em 2020 que a Burisma, uma empresa de energia ucraniana, estava a subornar ilicitamente Joe Biden enquanto este era vice-presidente, e o seu filho Hunter, que fazia parte do conselho de administração da empresa.

Isto provavelmente encerrará a investigação de Weiss. O procurador especial liderou o processo contra Hunter Biden, que foi condenado por acusações fiscais e de porte de arma de fogo. O presidente Biden concedeu perdão a seu filho antes de sua sentença ser marcada para este mês.

Nos termos do acordo de confissão, os promotores e o réu pedem ao juiz que condene Smirnov a quatro a seis anos de prisão.

As admissões de Smirnov que fazem parte do seu apelo deixam claro que uma grande acusação de corrupção entre Burisma e os Bidens, que alimentou ataques conservadores ao agora presidente e ao seu filho, era falsa.

“Os eventos que o Réu relatou pela primeira vez ao Handler em junho de 2020 foram invenções”, dizem os documentos da confissão. “O réu transformou os seus contactos comerciais rotineiros e extraordinários com a Burisma em 2017 e mais tarde em alegações de suborno contra o Funcionário Público 1, o presumível candidato de um dos dois principais partidos políticos para Presidente, após expressar preconceito contra o Funcionário Público 1 e a sua candidatura.”

O acordo de confissão diz que Smirnov repetiu suas falsas acusações sobre os Bidens novamente em 2023, e nessa época contava aos investigadores uma “nova narrativa falsa” sobre Hunter Biden. Naquela época, o escritório de Weiss continuava investigando Hunter Biden e apresentou acusações contra ele por crimes fiscais e com armas de fogo.

O tribunal ainda não marcou quando ouvirá o apelo de Smirnov.

Smirnov, no seu apelo, admite o seu próprio conjunto de crimes fiscais.

Ele arrecadou mais de dois milhões de dólares entre 2000 e 2022, que reportou uma pequena fração ao IRS, evitando o pagamento de impostos ao longo desses três anos. Smirnov admite que gastou mais de US$ 1 milhão com o dinheiro na compra de um condomínio em Las Vegas, no aluguel de um Bentley e em outros itens de luxo para ele e seu parceiro.

Um funcionário do Departamento de Justiça não quis comentar.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.